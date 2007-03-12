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В Сирии сбили самолет армии Асада. Видео

В Сирии сбили самолет армии Асада. Видео Судьба экипажа пока не известна.

В сирийском регионе Восточный Каламун группировки "Джейш Тахрир аш-Шам" сбили самолет Су-24, принадлежащий ВВС Сирии.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает Directorate 4, пишет Хроника.инфо со ссылкой на tyzhden.ua.

Момент падения попал на видео, опубликованном 18 марта.

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На записи видно, как подбитый самолет начинает резко снижаться, оставляя за собой черный след, и падает.

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 Теги: Асад, Видео, Сирия

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Сегодня, 19:22 » Автор: Едгар Букмирза
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