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В Сети показали, как без денег и работы выживают на Прикарпатье. Видео

В Сети показали, как без денег и работы выживают на Прикарпатье. ВидеоГорные районы такие интересные для туристов, но у власти, похоже, не доходят до них руки.

Сейчас жители там едва выживают: работы нет, медицина «тлеет», дороги разбиты. И люди массово выезжают работать за границу, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Місто

Изменить ситуацию, во время визита на Прикарпатье , пообещал премьер-министр Владимир Гройсман.

Фельдшер Мария ежедневно добирается на работу по два километра. Она единственная на тысячу горных жителей.

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"Порой может быть один вызов, порой пять, а иногда - ни одного. По-разному бывает ", - рассказывает медик.

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 Теги: Прикарпатье, работа

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Сегодня, 22:04 » Автор: Татьяна Ларина
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