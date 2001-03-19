В Сети показали, как без денег и работы выживают на Прикарпатье. Видео

Горные районы такие интересные для туристов, но у власти, похоже, не доходят до них руки.



Сейчас жители там едва выживают: работы нет, медицина «тлеет», дороги разбиты. И люди массово выезжают работать за границу, пишет



Изменить ситуацию, во время визита на Прикарпатье , пообещал премьер-министр Владимир Гройсман.



Фельдшер Мария ежедневно добирается на работу по два километра. Она единственная на тысячу горных жителей.



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"Порой может быть один вызов, порой пять, а иногда - ни одного. По-разному бывает ", - рассказывает медик.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Сейчас жители там едва выживают: работы нет, медицина «тлеет», дороги разбиты. И люди массово выезжают работать за границу, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Місто Изменить ситуацию, во время визита на Прикарпатье , пообещал премьер-министр Владимир Гройсман.Фельдшер Мария ежедневно добирается на работу по два километра. Она единственная на тысячу горных жителей."Порой может быть один вызов, порой пять, а иногда - ни одного. По-разному бывает ", - рассказывает медик.



