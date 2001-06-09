В Украине закрыли один из крупнейших пиратских сайтов. Видео

Сайт с пиратской кинопродукцией действовал в течение последних трех лет.



Работники Департамента киберполиции Национальной полиции Украины получили информацию от Украинской антипиратской ассоциации об интернет-ресурсе, на котором размещены аудиовизуальные произведения с нарушением авторских прав правообладателей, сообщает



По данному факту полицейские, по процессуальному руководству Ровенской местной прокуратуры, начали уголовное производство по ч. 3 ст. 176 (Нарушение авторских и смежных прав) Уголовного кодекса Украины.



Оперативники из киберполиции провели комплекс оперативных мероприятий и установили 31-летнего мужчину, который администрировал данный ресурс. Так, в течение последних трех лет интернет-ресурс "kinoprostir.com" предоставлял возможность своим пользователям без разрешения правообладателей воспроизводить и распространять большое количество аудиовизуальных произведений.



Сумма ущерба, причиненного компаниям, превышает 2,5 миллиона гривен.



На Киевщине, по месту жительства злоумышленника, полицейские провели санкционированный обыск. Там изъята компьютерная техника, электронные носители информации, банковские карты и мобильный телефон, подтверждающие причастность мужчины к противоправной деятельности.



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Изъятая техника направлена на экспертизы. После получения их результатов будет решаться вопрос об объявлении администратору сайта о подозрении. Ему грозит до шести лет лишения свободы.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Работники Департамента киберполиции Национальной полиции Украины получили информацию от Украинской антипиратской ассоциации об интернет-ресурсе, на котором размещены аудиовизуальные произведения с нарушением авторских прав правообладателей, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Цензор.НЕТ По данному факту полицейские, по процессуальному руководству Ровенской местной прокуратуры, начали уголовное производство по ч. 3 ст. 176 (Нарушение авторских и смежных прав) Уголовного кодекса Украины.Оперативники из киберполиции провели комплекс оперативных мероприятий и установили 31-летнего мужчину, который администрировал данный ресурс. Так, в течение последних трех лет интернет-ресурс "kinoprostir.com" предоставлял возможность своим пользователям без разрешения правообладателей воспроизводить и распространять большое количество аудиовизуальных произведений.Сумма ущерба, причиненного компаниям, превышает 2,5 миллиона гривен.На Киевщине, по месту жительства злоумышленника, полицейские провели санкционированный обыск. Там изъята компьютерная техника, электронные носители информации, банковские карты и мобильный телефон, подтверждающие причастность мужчины к противоправной деятельности.Изъятая техника направлена на экспертизы. После получения их результатов будет решаться вопрос об объявлении администратору сайта о подозрении. Ему грозит до шести лет лишения свободы.



