» » Немецкие инженеры рискнули жизнью, чтобы доказать надежность созданного танка. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

Немецкие инженеры рискнули жизнью, чтобы доказать надежность созданного танка. Видео

Немецкие инженеры рискнули жизнью, чтобы доказать надежность созданного танка. Видео Во время проверки тормозов танка было задействовано 23 добровольца.

На дороге в два ряда выстраиваются люди, которые стоят лицом к видеокамере. За их спиной виден поворот. И вот, внезапно, из-за поворота на большой скорости появляется танк Leopard, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на FaceNews.

Весь смысл эксперимента как раз и состоит в том, чтобы проверить тормоза этого железного гиганта.

Танк замирает буквально в паре метров от людей, которые облегченно выдыхают.

Читайте также: В США создали мотоцикл, в котором можно жить. Видео

Техника справилась, водитель не подвел, а значит, все работает просто отлично. Танк готов к работе в реальных условиях.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Германия, танк, тормоза

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 06:37 » Автор: Евгений Шевченко
     2310
     0

Похожие новости по теме

В Сирии повстанцы подбили российский танк. Видео В Сирии повстанцы подбили российский танк. Видео

Противостояние новейшего российского танка и американской ракеты сняли на видео.

Украинские бойцы подбили танк террористов под Широкино. Видео Украинские бойцы подбили танк террористов под Широкино. Видео

В руки украинских бойцов попала видеозапись уничтожения российского танка нашими ПТУРами.

На полигоне испытан мини-танк-беспилотник. Видео На полигоне испытан мини-танк-беспилотник. Видео

В Николаеве сконструировали и провели уже испытания мини-танка беспилотника.

В Турции создали мощный танк нового поколения. Видео В Турции создали мощный танк нового поколения. Видео

Стало известным время начала серийного выпуска первого турецкого танка поколения Altay.

Из «Урагана» подбит украинский танк. Видео Из «Урагана» подбит украинский танк. Видео

Предположительно, боевая машина была подбита «Ураганом».


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх