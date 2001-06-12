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Немецкие инженеры рискнули жизнью, чтобы доказать надежность созданного танка. Видео
Во время проверки тормозов танка было задействовано 23 добровольца.
На дороге в два ряда выстраиваются люди, которые стоят лицом к видеокамере. За их спиной виден поворот. И вот, внезапно, из-за поворота на большой скорости появляется танк Leopard, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на FaceNews.
Весь смысл эксперимента как раз и состоит в том, чтобы проверить тормоза этого железного гиганта.
Танк замирает буквально в паре метров от людей, которые облегченно выдыхают.
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Техника справилась, водитель не подвел, а значит, все работает просто отлично. Танк готов к работе в реальных условиях.
На дороге в два ряда выстраиваются люди, которые стоят лицом к видеокамере. За их спиной виден поворот. И вот, внезапно, из-за поворота на большой скорости появляется танк Leopard, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на FaceNews.
Весь смысл эксперимента как раз и состоит в том, чтобы проверить тормоза этого железного гиганта.
Танк замирает буквально в паре метров от людей, которые облегченно выдыхают.
Читайте также: В США создали мотоцикл, в котором можно жить. Видео
Техника справилась, водитель не подвел, а значит, все работает просто отлично. Танк готов к работе в реальных условиях.
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