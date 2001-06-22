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На западе США эвакуируют тысячи людей из-за лесных пожаров. Видео
Крупные лесные пожары происходят в Калифорнии.
В Калифорнии из-за сильных лесных пожаров эвакуируют людей, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Отмечается, что американский штат страдает одновременно от четырех лесных пожаров. Несколько поселков на севере региона оказались отрезанными от внешнего мира. Высокое пламя и дым преградили трем тысячам жителей путь к безопасности.
Эвакуировать фермеров пришлось вертолетами.
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Огонь уже уничтожил полторы тысячи гектаров и вплотную подбирается к домам.
В Калифорнии из-за сильных лесных пожаров эвакуируют людей, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Отмечается, что американский штат страдает одновременно от четырех лесных пожаров. Несколько поселков на севере региона оказались отрезанными от внешнего мира. Высокое пламя и дым преградили трем тысячам жителей путь к безопасности.
Эвакуировать фермеров пришлось вертолетами.
Читайте также: Пикап Ford протестировали на горных дорогах. Видео
Огонь уже уничтожил полторы тысячи гектаров и вплотную подбирается к домам.
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