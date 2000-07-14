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Во Львовской области молоковоз врезался в микроавтобус. Видео

Во Львовской области молоковоз врезался в микроавтобус. Видео В результате аварии пострадали два человека.

ДТП произошло 14 июля. Пострадавших с искореженного автомобиля освобождали спасатели, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Вголос.

Как сообщил заместитель начальника следственного отдела Золочевского отдела полиции майор Юрий Яворский, в результате ДТП два человека, получивших тяжелые травмы, был госпитализирован в Золочевскую ЦРБ.

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Причины ДТП выясняют правоохранители.

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 Теги: ДТП, молоковоз, микроавтобус

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Сегодня, 07:20 » Автор: Евгений Шевченко
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