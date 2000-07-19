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Россия показала свое новейшее оружие. Видео

Россия показала свое новейшее оружие. ВидеоНа видео сняты установка ракеты на стартовую площадку и ее пуск из шахты.

Предприятия российского оборонно-промышленного комплекса начали серийное производство комплекса гиперзвуковых боевых блоков Авангард.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.

Отмечается, что полет Авангарда проходит в плотных слоях атмосферы, в отличие от традиционных боевых блоков межконтинентальных баллистических ракет. Максимальная скорость, развиваемая крылатым блоком, в 20 раз превышает скорость звука.

"В позиционном районе Домбаровского соединения РВСН выполняются мероприятия по подготовке объектов инфраструктуры для эксплуатации ракетного комплекса Авангард и проводится проверка его боевых и эксплуатационных характеристик, что обеспечит своевременное принятие комплекса на вооружение", - отметил замком РВСН по вооружению генерал-майор Сергей Пороскун.

Также Министерство обороны России опубликовало видео запуска гиперзвуковой ракеты Авангард.

Это первые "живые" кадры применения Авангарда. Далее в анимационной части ролика показаны отделение боевого блока от ракеты-носителя и маневрирование при приближении к цели.

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Ранее в России заявили, что это самое мощное оружие в мире. Более того, все ныне существующие системы ПРО в борьбе с этим оружием бесполезны.







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 Теги: Видео, оружие, Россия

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Сегодня, 23:00 » Автор: Едгар Букмирза
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