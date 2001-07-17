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На пляже в Кирилловке заметили стаю дельфинов. Видео

На пляже в Кирилловке заметили стаю дельфинов. Видео Дельфины подплыли близко к отдыхающим.

В сети Интернет появилось удивительное видео. В Кирилловке стая дельфинов резвилась в непосредственной близости к отдыхающим, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Суббота.

На сервисе YouTube загрузили видео, снятое на запорожском курорте. Автор ролика запечатлел стаю дельфинов прямо на Фетодовой косе, что в Запорожской области. Примерно 5 особей подплыли близко к отдыхающим.

Отметим, что ранее появление дельфинов в Азовском море довольно частым явлением, однако, с годами это стало довольно редким явлением.

По мнению сотрудников территориального отдела “Азоврыбоохраны”, появление дельфинов в водах Азовского моря связано с тем, что в последнее время в Азовском море существенно поднялся уровень солености воды.

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А вместе с тем, меняется растительный, и животный мир, что улучшает кормовую базу для этих млекопитающих.

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 Теги: Кирилловка, дельфины

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Сегодня, 07:20 » Автор: Евгений Шевченко
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