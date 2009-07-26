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Задержан боевик, участвовавший в захвате админзданий в Луганске. Видео

Задержан боевик, участвовавший в захвате админзданий в Луганске. ВидеоЗадержан северодончанин, принимавший участие сначала в организации "антимайданов", а затем в боевых действиях против ВСУ.

Оперативники Управления уголовного розыска ГУНП в Луганской области задержали 54-летнего жителя г. Северодонецк, который участвовал в вооруженном захвате административных зданий г. Луганск и Луганского пограничного отряда. Об этом сообщила начальник пресс-службы областной полиции Татьяна Погукай в своем Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Правоохранители установили, что в феврале 2014 года сепаратист активно участвовал в расшатывании политической обстановки в Северодонецке, выступал на сходках граждан с призывами государственного переворота и проведения референдума.

"В апреле вступил в формирование сепаратистов, дислоцировавшихся в захваченном ими здании СБУ. Получив камуфляжную форму и автоматическое оружие, осуществлял охрану территории, прилегающей к СБУ, выдавал сепаратистам вооружения и боеприпасы, наблюдал за пленными, которые содержались в здании СБУ", - говорится в сообщении.

Чуть позже задержанный, по данным полиции, будучи гранатометчиком, принимал активное участие в боях вблизи пгт. Райгород, в захвате военкомата Луганска, воинской части №3035 и Луганского пограничного отряда, в ходе которого были ранены 11 пограничников.

"После конфликта со своим командиром Павлом Дремовым уехал в Россию, в г. Воркута, где находился до 2018 года. Несколько дней назад сепаратист по российскому паспорту вернулся на территорию Украины и приехал в г. Северодонецк, где был задержан полицейскими", - рассказала Погукай.

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Сейчас подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. В настоящее время проводится досудебное следствие, документируется преступная деятельность задержанного, устанавливаются его связи.

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 Теги: боевик, видео

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Сегодня, 11:05 » Автор: Богдан Процив
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