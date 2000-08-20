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Полиция задержала пьяного экс-посла в Киеве. Видео

Полиция задержала пьяного экс-посла в Киеве. Видео Дипломат нарушал правила дорожного движения.

В ночь на субботу, 25 августа, полиция Киева остановила автомобиль, за рулем которого был пьяный бывший посол Украины в США Александр Моцик, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Автомобиль дипломата ехал по кругу на площади Шевченко против движения.

В полиции отметили, что водитель имел явные признаки алкогольного опьянения. Однако сам Моцик отрицал, что он употреблял алкоголь. Мужчине предложили пройти тест на драгер или поехать на медицинское освидетельствование, но в ответ патрульные получили отказ.

В результате чего на мужчину был составлен административный материал по статье 130 административного кодекса Украины (Управление транспортными средствами, которые находятся в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения).

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После оформления постановления дипломату вызвали такси, а его автомобиль эвакуировали на штрафплощадку. Отмечается, что на водительском коврике машины и рубашке Моцика были следы не до конца переваренной пищи.

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 Теги: Киев, посол, задержание

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Сегодня, 02:39 » Автор: Евгений Шевченко
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