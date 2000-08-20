Раздел: Видеоновости
Полиция задержала пьяного экс-посла в Киеве. Видео
Дипломат нарушал правила дорожного движения.
В ночь на субботу, 25 августа, полиция Киева остановила автомобиль, за рулем которого был пьяный бывший посол Украины в США Александр Моцик, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Автомобиль дипломата ехал по кругу на площади Шевченко против движения.
В полиции отметили, что водитель имел явные признаки алкогольного опьянения. Однако сам Моцик отрицал, что он употреблял алкоголь. Мужчине предложили пройти тест на драгер или поехать на медицинское освидетельствование, но в ответ патрульные получили отказ.
В результате чего на мужчину был составлен административный материал по статье 130 административного кодекса Украины (Управление транспортными средствами, которые находятся в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения).
Читайте также: Красивый город на Волыни показали с высоты птичьего полета. Видео
После оформления постановления дипломату вызвали такси, а его автомобиль эвакуировали на штрафплощадку. Отмечается, что на водительском коврике машины и рубашке Моцика были следы не до конца переваренной пищи.
В ночь на субботу, 25 августа, полиция Киева остановила автомобиль, за рулем которого был пьяный бывший посол Украины в США Александр Моцик, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Автомобиль дипломата ехал по кругу на площади Шевченко против движения.
В полиции отметили, что водитель имел явные признаки алкогольного опьянения. Однако сам Моцик отрицал, что он употреблял алкоголь. Мужчине предложили пройти тест на драгер или поехать на медицинское освидетельствование, но в ответ патрульные получили отказ.
В результате чего на мужчину был составлен административный материал по статье 130 административного кодекса Украины (Управление транспортными средствами, которые находятся в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения).
Читайте также: Красивый город на Волыни показали с высоты птичьего полета. Видео
После оформления постановления дипломату вызвали такси, а его автомобиль эвакуировали на штрафплощадку. Отмечается, что на водительском коврике машины и рубашке Моцика были следы не до конца переваренной пищи.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
252
0
Также советуем посмотреть
- В Сети показали забавных животных, поднимающие настроение
- "Москва-Херсон": в Сети высмеяли дырявый украинский поезд
- Журнал New Yorker разместил на обложке смешное фото Трампа
- Украинские пограничники отказали во въезде российскому правозащитнику
- В России "приодели" голые статуи к приезду батюшек
- Эти котики не такие милые, как кажутся
- Путин снова повеселил Сеть обувью на каблуках
- РосТВ повеселило очередным фейком об украинцах
- Пес, обладающий человеческой мимикой, стал звездой Сети
- Фотограф забавно совмещает рисунки с фотографиями
- Кулинарные "шедевры" в забавной фотоподборке
- Смешные СМСки, которые развеселят любого
- Винодел из Франции пожаловался Порошенко на поджог виноградников
- Забавные снимки на тему: «Папа не хотел собаку»
- Сеть развеселил енот, застрявший в танке
- Веселые анекдоты для субботнего настроения
- Сутки в ООС: двое ранены, один погибший
- Жители Торецка остались без воды из-за обстрелов
- Забавные фотки людей, которых нельзя пускать за руль
- Обман зрения: прикольные фотки, на которые надо смотреть дважды
- Смешные свадебные снимки, которым не место в семейном альбоме
- Украинские самолеты примут участие в авиа показе в Польше
- Пятнадцать причин считать корги самыми забавными питомцами
- Сеть насмешил щенок, не сумевший перевернуться со спины на лапки
- В Сети высмеяли реакцию россиян на парад в Киеве
- В Сети показали последствия артобстрела села на Луганщине
- Под флагом Новодворской
- Упрямая свинья стала причиной транспортного коллапса
- Токсикоз выдал в прямом эфире "секрет" телеведущей
- Восени черги по субсидію будуть кілометровими
Оставьте свой комментарий