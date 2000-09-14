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Протесты в Киеве: у здания Рады собираются националисты. Видео

Протесты в Киеве: у здания Рады собираются националисты. ВидеоТакже в четверг под зданием парламента митингуют родственники тяжело больных людей, требующих финансирования на лечение.

Утром в четверг, 20 сентября, возле здания Верховной Рады собрались несколько десятков активистов Национального корпуса, где совместно планируют провести акцию в поддержку ветеранов АТО-иностранцев. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.

Отмечается, что Нацкорпус требует от Рады принять законопроект № 3433, предусматривающий упрощенную процедуру получения украинского гражданства для воевавших в АТО иностранцев, мораторий на выдачу ветеранов АТО другим государствам (в частности, России) и миграционную амнистию.

В то же время под стенами парламента проходит еще один митинг - родственников тяжело больных людей, требующих принятия законопроекта № 8035 по увеличению финансирования программы лечение за рубежом на 300 млн грн.

Ситуация у парламента спокойная и контролируемая - правопорядок обеспечивают около полутора сотен полицейских и нацгвардейцев.

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Тем временем, в парламенте президент Петр Порошенко выступает с ежегодным посланием к депутатам, призывая их поддержать изменения в Конституцию.

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 Теги: Рада, националисты, видео

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Сегодня, 11:28 » Автор: Богдан Процив
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