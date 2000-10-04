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Виталий Кличко внезапно зачитал стихотворение. Видео

Виталий Кличко внезапно зачитал стихотворение. Видео Мэр Киева удивил журналистов.

Во время общения с мэром Киева Виталием Кличко в его киевской квартире журналисты спросили, что читает мэр столицы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Вголос.

В ответ на это Кличко начал отчетливо декламировать "Афонское стихотворение" Виталия Монаха 1905 года.

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Также СМИ показалт квартиру киевского мэра.

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 Теги: Виталий Кличко, стих

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Сегодня, 00:09 » Автор: Евгений Шевченко
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