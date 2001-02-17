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В Сети показали репортаж из-под оккупированной Ясиноватой. Видео
Насосная станция обеспечивает питьевой водой оккупирован Донецк и прилегающие населенные пункты - но боевиков это не беспокоит.
В окрестностях оккупированной Ясиноватой вражеский огонь не стихает ни днем, ни ночью. Боевики, прикрываясь насосной станцией Юго-Донбасского водопровода, где работают люди с оккупированных территорий, провоцируют украинских бойцов на огонь - чтобы обвинить в срыве Минских соглашений, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 5.ua.
Из этих украинских позиций хорошо видно пригород Ясиноватой. Кажется, что дома оккупированного города совсем рядом, но армейцы говорят, к ним почти два десятка километров.
За спинами бойцов поселок Новоселовка Вторая. Большинство домов разрушены из-за вражеских обстрелов. И хотя в поселке не работают школа, детсад и даже магазин, здесь до сих пор проживает около сотни людей. Среди них и дети. Каждый вечер и каждую ночь они становятся свидетелями агрессивных враждебных действий.
"120-е минометы, они по нашим позициям ... если от меня, то справа. Здесь у нас крупнокалиберные пулеметы, гранатометы, вот недавно нам сюда прилетели. Ну, и стрелковое оружие", - рассказывает "Гарик".
Бойцы говорят, "прилетела" кумулятивная граната. Их используют для поражения бронированной техники и железобетонных фортификационных сооружений. Но здесь оккупанты применяют их против украинских пехотинцев.
"Если бы попала в человека, было бы невесело. Если бы попала сюда, в "кукушку ", тоже было бы не весело. Ну, а так повезло", - пожимает плечами солдат.
Пока журналисты общаются с бойцами, враг открывает огонь в сторону украинских позиций. Армейцы объясняют, для этого участка фронта такая ситуация - обычное. Оккупанты здесь постоянно провоцируют военных на огонь.
"Открывают огонь, пытаются нас вывести на ответ, чтобы наши позиции определить. По нам стреляют, за нами пытаются наблюдать, видно их специальные устройства", - говорит боец с позывным «Марвел».
На этом участке фронта террористы открывают огонь, прячась за насосной станцией Юго-Донбасского водопровода, где работают люди с оккупированных территорий. Станция обеспечивает питьевой водой оккупирован Донецк и прилегающие населенные пункты.
"Считается, что там работают мирные люди. Но ситуация в том, что когда мирные люди оттуда идут, там появляются не совсем мирные люди. И часто со стороны станции осуществляются провокационные обстрелы", - объясняет Военнослужащий Владимир.
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Вокруг станции оккупанты окопались и построили укрепления: «Прикрываясь мирным населением. В настоящее время они прикрываются важной гуманитарной ролью этой станции, чтобы осуществлять провокационные обстрелы. Это говорит о том, что там сидят люди, которым в принципе безразлично, для чего эта станция".
В окрестностях оккупированной Ясиноватой вражеский огонь не стихает ни днем, ни ночью. Боевики, прикрываясь насосной станцией Юго-Донбасского водопровода, где работают люди с оккупированных территорий, провоцируют украинских бойцов на огонь - чтобы обвинить в срыве Минских соглашений, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 5.ua.
Из этих украинских позиций хорошо видно пригород Ясиноватой. Кажется, что дома оккупированного города совсем рядом, но армейцы говорят, к ним почти два десятка километров.
За спинами бойцов поселок Новоселовка Вторая. Большинство домов разрушены из-за вражеских обстрелов. И хотя в поселке не работают школа, детсад и даже магазин, здесь до сих пор проживает около сотни людей. Среди них и дети. Каждый вечер и каждую ночь они становятся свидетелями агрессивных враждебных действий.
"120-е минометы, они по нашим позициям ... если от меня, то справа. Здесь у нас крупнокалиберные пулеметы, гранатометы, вот недавно нам сюда прилетели. Ну, и стрелковое оружие", - рассказывает "Гарик".
Бойцы говорят, "прилетела" кумулятивная граната. Их используют для поражения бронированной техники и железобетонных фортификационных сооружений. Но здесь оккупанты применяют их против украинских пехотинцев.
"Если бы попала в человека, было бы невесело. Если бы попала сюда, в "кукушку ", тоже было бы не весело. Ну, а так повезло", - пожимает плечами солдат.
Пока журналисты общаются с бойцами, враг открывает огонь в сторону украинских позиций. Армейцы объясняют, для этого участка фронта такая ситуация - обычное. Оккупанты здесь постоянно провоцируют военных на огонь.
"Открывают огонь, пытаются нас вывести на ответ, чтобы наши позиции определить. По нам стреляют, за нами пытаются наблюдать, видно их специальные устройства", - говорит боец с позывным «Марвел».
На этом участке фронта террористы открывают огонь, прячась за насосной станцией Юго-Донбасского водопровода, где работают люди с оккупированных территорий. Станция обеспечивает питьевой водой оккупирован Донецк и прилегающие населенные пункты.
"Считается, что там работают мирные люди. Но ситуация в том, что когда мирные люди оттуда идут, там появляются не совсем мирные люди. И часто со стороны станции осуществляются провокационные обстрелы", - объясняет Военнослужащий Владимир.
Читайте также: Укроборонпром показал новый БТР, разработанный совместно с ОАЭ. Видео
Вокруг станции оккупанты окопались и построили укрепления: «Прикрываясь мирным населением. В настоящее время они прикрываются важной гуманитарной ролью этой станции, чтобы осуществлять провокационные обстрелы. Это говорит о том, что там сидят люди, которым в принципе безразлично, для чего эта станция".
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