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Chery представила семиместный кроссовер Tiggo 8
По неофициальным данным, в моторную гамму машины войдет 1,5-литровый бензиновый двигатель.
Китайская компания Chery представила семиместный кроссовер Tiggo 8. Продажи автомобиля на местном рынке должны начаться в апреле нынешнего года. Появится ли модель на других рынках пока неизвестно. Дизайн модели напоминает Exeed TX. В модельном ряду бренда новинка займет место на ступень выше Tiggo 7, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на autonews.ru.
Технические характеристики автомобиля пока держатся в секрете. По неофициальным данным, в моторную гамму машины войдет 1,5-литровый бензиновый двигатель. Мощность агрегата составит 159 лошадиных сил. Менее вероятно появление 2,0-литрового агрегата с отдачей 122 лошадиных сил. Полностью раскрыть информацию о машине обещают на пекинском автосалоне в апреле.
Ранее сообщалось, что компания Chery собирается организовать новый бренд, под которым будет продавать свои автомобили на европейском рынке. Кроме того, китайцы собираются открыть в Европе собственный центр новых исследований и разработок, что должно им помочь быстрее выйти на глобальный рынок.
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По итогам прошлого года Chery заняла второе место среди самых популярных китайский автомобилей.
Китайская компания Chery представила семиместный кроссовер Tiggo 8. Продажи автомобиля на местном рынке должны начаться в апреле нынешнего года. Появится ли модель на других рынках пока неизвестно. Дизайн модели напоминает Exeed TX. В модельном ряду бренда новинка займет место на ступень выше Tiggo 7, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на autonews.ru.
Технические характеристики автомобиля пока держатся в секрете. По неофициальным данным, в моторную гамму машины войдет 1,5-литровый бензиновый двигатель. Мощность агрегата составит 159 лошадиных сил. Менее вероятно появление 2,0-литрового агрегата с отдачей 122 лошадиных сил. Полностью раскрыть информацию о машине обещают на пекинском автосалоне в апреле.
Ранее сообщалось, что компания Chery собирается организовать новый бренд, под которым будет продавать свои автомобили на европейском рынке. Кроме того, китайцы собираются открыть в Европе собственный центр новых исследований и разработок, что должно им помочь быстрее выйти на глобальный рынок.
Читайте также: Nissan анонсировал премьеру купе на гусеницах
По итогам прошлого года Chery заняла второе место среди самых популярных китайский автомобилей.
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