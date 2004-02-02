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Раздел: Авто  
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Chery представила семиместный кроссовер Tiggo 8

Chery представила семиместный кроссовер Tiggo 8По неофициальным данным, в моторную гамму машины войдет 1,5-литровый бензиновый двигатель.

Китайская компания Chery представила семиместный кроссовер Tiggo 8. Продажи автомобиля на местном рынке должны начаться в апреле нынешнего года. Появится ли модель на других рынках пока неизвестно. Дизайн модели напоминает Exeed TX. В модельном ряду бренда новинка займет место на ступень выше Tiggo 7, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на autonews.ru.

Технические характеристики автомобиля пока держатся в секрете. По неофициальным данным, в моторную гамму машины войдет 1,5-литровый бензиновый двигатель. Мощность агрегата составит 159 лошадиных сил. Менее вероятно появление 2,0-литрового агрегата с отдачей 122 лошадиных сил. Полностью раскрыть информацию о машине обещают на пекинском автосалоне в апреле.

Ранее сообщалось, что компания Chery собирается организовать новый бренд, под которым будет продавать свои автомобили на европейском рынке. Кроме того, китайцы собираются открыть в Европе собственный центр новых исследований и разработок, что должно им помочь быстрее выйти на глобальный рынок.

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По итогам прошлого года Chery заняла второе место среди самых популярных китайский автомобилей.

Chery представила семиместный кроссовер Tiggo 8
Chery представила семиместный кроссовер Tiggo 8
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 Теги: Cherry, кроссовер

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Сегодня, 11:52 » Автор: Богдан Процив
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