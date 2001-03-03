В автосалоне Казахстана мужчина случайно разбил новый Rolls-Royce

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В рамках автосалона, проходящего в Дубае, британский бренд Rolls-Royce продемонстрировал автомобиль под названием Ghost Spirit of Calligraphy.

Умелец не только кардинально поменял ходовую часть и подвеску, но и превратил Ghost в универсал