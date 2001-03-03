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Раздел: Авто  
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В автосалоне Казахстана мужчина случайно разбил новый Rolls-Royce

В автосалоне Казахстана мужчина случайно разбил новый Rolls-Royce Посетитель нажал педаль газа и врезался в витрину.

Курьезный случай произошел в казахстанской Алма-Ате. Посетитель автосалона Cars Almaty ухитрился нанести ущерб и самому шоу-руму, и дорогостоящей машине. По сообщениям местных СМИ, мужчина осматривал стоящий в помещении Rolls-Royce Ghost, передаёт Хроника.инфо со ссылкой на АвтоЦентр.

Когда же он сел в водительское кресло, то случайно нажал педаль газа, в результате чего автомобиль протаранил витрину салона. После этого "гость" попытался сбежать, но его поймала охрана дилерского центра.

Некоторые предполагают, что таким образом автосалон мог устроить себе рекламу, поскольку открылся он незадолго до случившегося. Однако смущает тот факт, что для пиар-акции это слишком дорого.

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Скорее всего, без суда здесь не обойтись. С одной стороны, ЧП можно трактовать как повреждение товара в магазине, что говорит о вине продавцов. Но с другой – не факт, что у посетителя салона не было злого умысла.

В автосалоне Казахстана мужчина случайно разбил новый Rolls-Royce
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 Теги: Казахстан, автосалон

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Сегодня, 01:15 » Автор: Евгений Шевченко
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