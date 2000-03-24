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Раздел: Авто  
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Стали известны характеристики новой версии Opel Corsa

Стали известны характеристики новой версии Opel Corsa Новый хэтчбэк будет иметь более жёсткую подвеску и усиленные тормоза.

Corsa GSi выпускалась в период с 2007 по 2012 год. Обновлённая версия станет промежуточным звеном между стандартной и премиальной версией. Машина получила более жёсткую подвеску, резкое рулевое управление и более мощные тормоза, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Трансмиссию.

Характеристики:
- Двигатель: 1,4 л бензиновый турбомотор мощностью 150 л .с.
- Восемнадцатидюймовые колёсные диски — по желанию.
- Спортивные кресла и руль, накладки на педали и декор.
- Большой задний спойлер, крупные задние воздухозаборники.

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Новая Corsa GSi будет продаваться в Европе уже с лета. Очередное поколение «Корсы» будет изготавливаться на одной платформе с «Пежо 208».
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 Теги: Opel Corsa, характеристики

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Сегодня, 00:52 » Автор: Евгений Шевченко
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