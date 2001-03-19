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Раздел: Авто  
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Составлен рейтинг автомобилей с самым низким расходом бензина

Составлен рейтинг автомобилей с самым низким расходом бензина Все десять представленных моделей имеют японское происхождение.

Если вы решили, что пришла пора экономить на горючем, то вот список самых экономичных автомобилей в мире, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на GoGetNews.

Самым "жрущим" автомобилем рейтинга считается Toyota Camry с расходом 2,99 л/100 км. Разумеется, речь идет о гибридной версии автомобиля. Второе место с конца занимает Honda Shuttle с расходом 2,9 л/100 км.

Восьмое и седьмое место у автомобилей Toyota Corolla Fielder и Toyota Corolla Axio. Расход у «родственников» одинаковый — 2,9 л/100 км.
Toyota Vitz занимает шестое место с расходом… Правильно, 2,9 л/100 км.

На пятом месте Honda Grace с расходом… Нет, не угадали — 2,87 л/100 км. Четвертая в списке Honda Fit, которая умудряется тратить всего 2,68 литра на 100 км.

ТОП-3 самых экономичных автомобилей открывает Nissan Note, расходующий 2,68 л/100 км. Toyota Aqua занимает второе место с показателем расхода топлива 2,63 литра.

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А самым экономичным в мире признан, что не удивительно, Toyota Prius. Рекордсмен расходует всего 2,45 литра на 100 км.
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 Теги: автомобиль, бензин

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Сегодня, 04:22 » Автор: Евгений Шевченко
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