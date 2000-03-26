Раздел: Авто
Украинские энтузиасты разработали интересный вездеход
Новая машина массой 1.3 тонны не имеет аналогов в мире.
Машина может забираться в густые дебри и болота. По словам создателей, аналогов этому авто в мире не существует, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Трансмиссию.
Характеристики:
- Габариты: 3,4х2,5х2,5 м.
- Вес: 1,3 т.
- Диаметр колёс: 1,6 м.
- Дорожный просвет: 0,6 м.
- Глубина форсирования бродов: до 0,7 м.
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Кузов изготовлен из стали или алюминия. Машина имеет пневмоподвеску, дополнительные топливные баки, которые вмонтированы в колёсные диски. Вездеход может проезать по любой поверхности и даже плавать. Авто разрабатывалось и собиралось в Киеве.
Машина может забираться в густые дебри и болота. По словам создателей, аналогов этому авто в мире не существует, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Трансмиссию.
Характеристики:
- Габариты: 3,4х2,5х2,5 м.
- Вес: 1,3 т.
- Диаметр колёс: 1,6 м.
- Дорожный просвет: 0,6 м.
- Глубина форсирования бродов: до 0,7 м.
Читайте также: Илон Маск получит от Tesla самую большую зарплату в мире
Кузов изготовлен из стали или алюминия. Машина имеет пневмоподвеску, дополнительные топливные баки, которые вмонтированы в колёсные диски. Вездеход может проезать по любой поверхности и даже плавать. Авто разрабатывалось и собиралось в Киеве.
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