Раздел: Авто
В Украине могут усложнить процесс получения водительских прав
Для получения водительского удостоверения может потребоваться новая справка.
Кабмин намерен ввести практику медико-психологического оценивания при сдаче на права. Ожидается, что это увеличит безопасность на дорогах, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Трансмиссию.
Над проектом изменений в законодательство работает МВД, Министерство инфраструктуры и Министерство здравоохранения. Каким образом будет проходить процедура, пока не известно.
Тесты помогу определить, употребляет ли человек наркотики и алкоголь, есть ли у него психические отклонения. Авторы законопроекта утверждают, что такая процедура применяется в продвинутых странах.
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Сейчас инспекторы проверяют, состоит ли человек на учёте у психиатра. Инициаторы законопроекта считают, что этого недостаточно, чтобы выявить у человека какие-то отклонения.
Кабмин намерен ввести практику медико-психологического оценивания при сдаче на права. Ожидается, что это увеличит безопасность на дорогах, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Трансмиссию.
Над проектом изменений в законодательство работает МВД, Министерство инфраструктуры и Министерство здравоохранения. Каким образом будет проходить процедура, пока не известно.
Тесты помогу определить, употребляет ли человек наркотики и алкоголь, есть ли у него психические отклонения. Авторы законопроекта утверждают, что такая процедура применяется в продвинутых странах.
Читайте также: В Раде зарегистрировали законопроект об отмене НДС и акциза при ввозе авто
Сейчас инспекторы проверяют, состоит ли человек на учёте у психиатра. Инициаторы законопроекта считают, что этого недостаточно, чтобы выявить у человека какие-то отклонения.
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