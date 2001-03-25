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Раздел: Авто  
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В Украине могут усложнить процесс получения водительских прав

В Украине могут усложнить процесс получения водительских прав Для получения водительского удостоверения может потребоваться новая справка.

Кабмин намерен ввести практику медико-психологического оценивания при сдаче на права. Ожидается, что это увеличит безопасность на дорогах, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Трансмиссию.

Над проектом изменений в законодательство работает МВД, Министерство инфраструктуры и Министерство здравоохранения. Каким образом будет проходить процедура, пока не известно.

Тесты помогу определить, употребляет ли человек наркотики и алкоголь, есть ли у него психические отклонения. Авторы законопроекта утверждают, что такая процедура применяется в продвинутых странах.

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Сейчас инспекторы проверяют, состоит ли человек на учёте у психиатра. Инициаторы законопроекта считают, что этого недостаточно, чтобы выявить у человека какие-то отклонения.
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 Теги: Украина, права, справка

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Сегодня, 08:44 » Автор: Евгений Шевченко
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