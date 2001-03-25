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Раздел: Авто  
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В Tesla назвали причину смертельного ДТП со своим элетромобилем

В Tesla назвали причину смертельного ДТП со своим элетромобилемУ водителя было по меньшей мере пять секунд для предотвращения от столкновения.

Как мы уже сообщали, 23 марта на шоссе у Маунтин-Вью произошло трагическое ДТП с участием Tesla Model X – электромобиль на большой скорости врезался в бетонный разделитель, после чего еще столкнулся с автомобилями марок Mazda и Audi. Водитель Model X скончался в больнице от полученных травм.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на narodna-pravda.ua.

Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) занялся расследованием аварии, а СМИ сообщили, что погибший водитель неоднократно жаловался на неисправность автопилота Tesla. И вот вчера вечером Tesla прояснила момент с автопилотом.

Проанализировав данные, собранные с бортового ПК разрушенного Model X, производитель подтвердил, что в момент столкновения функция автопилотирования была включена.

По словам Tesla, незадолго до момента столкновения водитель получил несколько визуальных уведомлений и один звуковой предупредительный сигнал, призывающий взяться за руль. Данные бортового ПК указывают на то, что за шесть секунд до столкновения с разделителем машиной управлял автопилот, а водитель вообще не держался за рулевое колесо. Также производитель утверждает, что у водителя было по меньшей мере пять секунд и беспрепятственный обзор на 150 метров вперед для предотвращения от столкновения, но, судя по записям бортового ПК, никаких действий не было.

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Кроме того, отдельно отмечается, что последствия столкновения оказались столь разрушительными по той причине, что энергопоглощающее барьерное ограждение было разрушено в результате предыдущего ДТП и отремонтировать его дорожные службы еще не успели.
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 Теги: Tesla, ДТП

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Сегодня, 21:31 » Автор: Едгар Букмирза
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