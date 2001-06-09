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Раздел: Авто  
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В Украине выставили на продажу раритетный Ferrari

В Украине выставили на продажу раритетный Ferrari Цена автомобиля – 19 миллионов долларов

В Луцке выставлен на продажу редчайший спорткар Ferrari 857 S 1955 года. Всего было выпущено лишь два таких авто, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Автоблог

Цена Феррари, конечно, впечатляет – 19 миллионов долларов, что является своеобразным рекордом для Украины, сообщает ТопЖыр. Гоночный родстер Ferrari 857 S оснащен 3,4-литровой четверкой мощностью 280 л. с. и 5-ступенчатой механической КПП. Весит авто 860 кг, а его максимальная скорость – около 270 км/ч. Для 50-х это было солидно.

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Правда, есть один нюанс – машина находится в Германии. Очевидно, что ввезти ее сюда можно только нерастаможенной. Соответственно, эта Феррари может стать самым дорогим авто на еврономерах в Украине.
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 Теги: Украина, Ferrari

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Сегодня, 12:13 » Автор: Татьяна Ларина
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