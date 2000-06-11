Раздел: Авто
В Украине растут продажи новых машин
Положительная динамика авто рынке сохраняется.
За пять месяцев 2018 года было продано на 10% больше авто, чем за аналогичный период прошлого года. Положительная динамика авто рынке сохраняется.
За пять месяцев текущего года в Украине было поставлено на учет 33 тыс. новых легковушек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рынок новых авто вырос почти на 10%, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Маркой-лидером украинского рынка стала Toyota, которая реализовала 4 238 новых легковых авто. Относительно первых пяти месяцев 2017 года спрос на машины японской марки вырос на четверть. А наиболее популярной моделью Тойоты стал компактный кроссовер Toyota RAV-4, выбор на котором остановил 1 201 автомобилист.
Второе место в рейтинге марок занял Volkswagen, который наполовину увеличил свой результат годичной давности, реализовав с января по май 3 256 авто. Бестселлером марки стала “дизельгейтная” модель Volkswagen Golf, которую выбрали 1 308 украинцев, таким образом обеспечив ему титул самого популярного автомобиля в Украине.
Несмотря на 5-процентное падение спроса, в тройке лидеров остался Renault, результат этой французской марки на украинском рынке – 3 166 машин. Драйвером продаж у Renault остается кроссовер Renault Duster, в зачете которого 1 218 регистраций.
ТОП-10 рынка новых авто по маркам:
TOYOTA – 4238 шт.
VOLKSWAGEN – 3256 шт.
RENAULT – 3166 шт.
NISSAN – 2037 шт.
SKODA – 2000 шт.
HYUNDAI – 1968 шт.
AUDI – 1840 шт.
KIA – 1358 шт.
MAZDA – 1290 шт.
FORD – 1255 шт.
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ТОП-10 рынка новых авто по моделям:
VOLKSWAGEN Golf – 1308 шт.
AUDI A3 – 1278 шт.
RENAULT Duster – 1218 шт.
TOYOTA RAV-4 – 1201 шт.
TOYOTA Camry – 1063 шт.
HYUNDAI Tucson – 882 шт.
RENAULT Logan – 823 шт.
NISSAN Qashqai – 775 шт.
VOLKSWAGEN Polo – 766 шт.
SKODA Octavia – 763 шт.
За пять месяцев 2018 года было продано на 10% больше авто, чем за аналогичный период прошлого года. Положительная динамика авто рынке сохраняется.
За пять месяцев текущего года в Украине было поставлено на учет 33 тыс. новых легковушек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рынок новых авто вырос почти на 10%, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Маркой-лидером украинского рынка стала Toyota, которая реализовала 4 238 новых легковых авто. Относительно первых пяти месяцев 2017 года спрос на машины японской марки вырос на четверть. А наиболее популярной моделью Тойоты стал компактный кроссовер Toyota RAV-4, выбор на котором остановил 1 201 автомобилист.
Второе место в рейтинге марок занял Volkswagen, который наполовину увеличил свой результат годичной давности, реализовав с января по май 3 256 авто. Бестселлером марки стала “дизельгейтная” модель Volkswagen Golf, которую выбрали 1 308 украинцев, таким образом обеспечив ему титул самого популярного автомобиля в Украине.
Несмотря на 5-процентное падение спроса, в тройке лидеров остался Renault, результат этой французской марки на украинском рынке – 3 166 машин. Драйвером продаж у Renault остается кроссовер Renault Duster, в зачете которого 1 218 регистраций.
ТОП-10 рынка новых авто по маркам:
TOYOTA – 4238 шт.
VOLKSWAGEN – 3256 шт.
RENAULT – 3166 шт.
NISSAN – 2037 шт.
SKODA – 2000 шт.
HYUNDAI – 1968 шт.
AUDI – 1840 шт.
KIA – 1358 шт.
MAZDA – 1290 шт.
FORD – 1255 шт.
Читайте также: В Украине начали наносить пластиковую разметку
ТОП-10 рынка новых авто по моделям:
VOLKSWAGEN Golf – 1308 шт.
AUDI A3 – 1278 шт.
RENAULT Duster – 1218 шт.
TOYOTA RAV-4 – 1201 шт.
TOYOTA Camry – 1063 шт.
HYUNDAI Tucson – 882 шт.
RENAULT Logan – 823 шт.
NISSAN Qashqai – 775 шт.
VOLKSWAGEN Polo – 766 шт.
SKODA Octavia – 763 шт.
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