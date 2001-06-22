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Раздел: Авто  
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Этот раритетный Ferrari может стать самым дорогим авто в мире

Этот раритетный Ferrari может стать самым дорогим авто в миреВ августе на аукционе RM Sotheby’s продадут классический Ferrari 250 GTO 1962 модельного года.

Ожидается, что за него заплатят около 45 млн. долларов. Таким образом, он станет самым дорогим автомобилем в мире, пишет Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.

В свое время автогонщики на Ferrari 250 GTO одержали в общей сложности более 300 побед в гонках в разных странах мире. Всего их было построено очень мало. 250 GTO, который выставят скоро на аукцион, является третьим по счету из 36 автомобилей, созданных на шасси 3413 GT. Он вначале участвовал в гонках Series I, одержав почти все победы в 1962 году.

До сих пор этот 250 GTO имеет оригинальный двигатель и коробку передач. Автомобиль находится в очень хорошем состоянии. С 2000-го года он принадлежит Грегу Уиттену, который ранее был одним из боссов Microsoft. До этого автомобиль находился в собственности самых известных коллекционеров Ferrari.

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Последние двадцать лет Ferrari 250 GTO Грега Уиттена участвовал в различных шоу классических автомобилей, а также четыре раза выступал в юбилейных турах GTO.
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Сегодня, 11:39 » Автор: Алена Шимко
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