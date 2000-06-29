Раздел: Авто
Rolls-Royce может выпустить новый компакт-кросс
Компания будет и дальше следить за общей концепцией.
Компании Rolls-Royce понравилось выпускать кроссоверы.
Например, продажа первого внедорожника от британцев — Cullinan превзошли все ожидания руководства, но они пока откладывали вопрос создания продолжения.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на CAR.RU.
По инсайдерской информации, в линейке ультрадорогих моделей большого спроса на модельный ряд внедорожников нет. На вопрос о разработке и выпуске компакт-кросса тогда звучал строго отрицательный ответ.
Автопроизводитель отмечает, что компания будет и дальше следить за общей концепцией развития автопромышленности. Руководитель концерна при этом оговорился, что ничего не бывает вечно под луной и этим дал надежду на выпуск ещё одного более дешевого кроссовера.
Вообще в последнее время мало какой из автоконцернов не говорил о расширении линейки SUV. К примеру, баварский автопроизводитель BMW пока не представил свой очередной внедорожник X7, однако в интернете уже гуляют сплетни о создании большого "проходимца" X8.
Читайте также: Rolls-Royce может выпустить электрическую модель
Также и Bentley хочет превратить Bentayga в купейный вариант, а Aston Martin под вариантом Lagonda рассказал о выпуске электрокроссовера.
Компании Rolls-Royce понравилось выпускать кроссоверы.
Например, продажа первого внедорожника от британцев — Cullinan превзошли все ожидания руководства, но они пока откладывали вопрос создания продолжения.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на CAR.RU.
По инсайдерской информации, в линейке ультрадорогих моделей большого спроса на модельный ряд внедорожников нет. На вопрос о разработке и выпуске компакт-кросса тогда звучал строго отрицательный ответ.
Автопроизводитель отмечает, что компания будет и дальше следить за общей концепцией развития автопромышленности. Руководитель концерна при этом оговорился, что ничего не бывает вечно под луной и этим дал надежду на выпуск ещё одного более дешевого кроссовера.
Вообще в последнее время мало какой из автоконцернов не говорил о расширении линейки SUV. К примеру, баварский автопроизводитель BMW пока не представил свой очередной внедорожник X7, однако в интернете уже гуляют сплетни о создании большого "проходимца" X8.
Читайте также: Rolls-Royce может выпустить электрическую модель
Также и Bentley хочет превратить Bentayga в купейный вариант, а Aston Martin под вариантом Lagonda рассказал о выпуске электрокроссовера.
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