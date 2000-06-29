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Раздел: Авто  
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Rolls-Royce может выпустить новый компакт-кросс

Rolls-Royce может выпустить новый компакт-кроссКомпания будет и дальше следить за общей концепцией.

Компании Rolls-Royce понравилось выпускать кроссоверы.

Например, продажа первого внедорожника от британцев — Cullinan превзошли все ожидания руководства, но они пока откладывали вопрос создания продолжения.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на CAR.RU.

По инсайдерской информации, в линейке ультрадорогих моделей большого спроса на модельный ряд внедорожников нет. На вопрос о разработке и выпуске компакт-кросса тогда звучал строго отрицательный ответ.

Автопроизводитель отмечает, что компания будет и дальше следить за общей концепцией развития автопромышленности. Руководитель концерна при этом оговорился, что ничего не бывает вечно под луной и этим дал надежду на выпуск ещё одного более дешевого кроссовера.

Вообще в последнее время мало какой из автоконцернов не говорил о расширении линейки SUV. К примеру, баварский автопроизводитель BMW пока не представил свой очередной внедорожник X7, однако в интернете уже гуляют сплетни о создании большого "проходимца" X8.

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Также и Bentley хочет превратить Bentayga в купейный вариант, а Aston Martin под вариантом Lagonda рассказал о выпуске электрокроссовера.
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 Теги: Rolls-Royce, компакт-кросс

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Вчера, 23:48 » Автор: Едгар Букмирза
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