» » Isuzu представила обновленную версию пикапа D-Max
Раздел: Авто  
0

Isuzu представила обновленную версию пикапа D-Max

Isuzu представила обновленную версию пикапа D-Max
Компания Isuzu представила обновленную версию пикапа D-Max с однорядной кабиной.

У преобразованной автомодели новая радиаторная решетка, оптика, в т.ч. "противотуманки", а также передний бампер новой формы, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Аvtodream.

По силовой части обсуждаемая автоновинка оснащена трехлитровым турбомотором на 177 л.с.

Трансмиссия реализована шестиступенчатой коробкой-автоматом Aisin. Данная модель выпускается исключительно с полным приводом.

Новый Isuzu D-Max ориентирован на китайский авторынок. "Европейская" версия оснащается 1,9-литровым дизелем на 164 л.с. Трансмиссия аналогична "китайской" версии.

Читайте также: В Китае показали обновленную версию пикапа Foton Tunland

Озвучена также цена автоновинки - 194800 юаней.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Isuzu, D-Max, пикап

Загрузка...
загрузка...
‡агрузка...
Сегодня, 15:32 » Автор: Алена Шимко
     338
     0

Похожие новости по теме

В Китае показали обновленную версию пикапа Foton Tunland В Китае показали обновленную версию пикапа Foton Tunland

Главные обновления коснулись внешнего вида автомобиля.

Chevrolet представила обновленную версию пикапа Silverado Chevrolet представила обновленную версию пикапа Silverado

Автомобиль оснастили новой решеткой радиатора, светодиодной оптикой и другими бамперами.

Volkswagen представил 258-сильную версию пикапа Amarok Volkswagen представил 258-сильную версию пикапа Amarok

Немецкая компания привезет во Франкфурт особую версию пикапа с двойной кабиной, оснащенную модернизированным турбодизелем V6.

Audi представила обновленную версию кроссовера Q3 Audi представила обновленную версию кроссовера Q3

Автомобиль получил пакет Sport с новым оформлением передней части.

GMC представила обновленную версию пикапа Sierra GMC представила обновленную версию пикапа Sierra

Мощность мотора составляет 285 лошадиных сил.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх