Раздел: Авто
Isuzu представила обновленную версию пикапа D-Max
Компания Isuzu представила обновленную версию пикапа D-Max с однорядной кабиной.
У преобразованной автомодели новая радиаторная решетка, оптика, в т.ч. "противотуманки", а также передний бампер новой формы, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Аvtodream.
По силовой части обсуждаемая автоновинка оснащена трехлитровым турбомотором на 177 л.с.
Трансмиссия реализована шестиступенчатой коробкой-автоматом Aisin. Данная модель выпускается исключительно с полным приводом.
Новый Isuzu D-Max ориентирован на китайский авторынок. "Европейская" версия оснащается 1,9-литровым дизелем на 164 л.с. Трансмиссия аналогична "китайской" версии.
Читайте также: В Китае показали обновленную версию пикапа Foton Tunland
Озвучена также цена автоновинки - 194800 юаней.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
338
0
Также советуем посмотреть
- "Гламурный пистолет": в Сети подняли на смех оружие боевиков "ДНР"
- Для бойцов ВСУ модернизируют Автомат Калашникова
- Курьезная подборка снимков для субботнего настроения
- "Мы в полуфинале!": в Сети нашли странное поздравление россиян с победой над
- Украину ожидает значительный подъем воды в реках
- Забавные вещи, найденные в самых неожиданных местах
- Забавные бьюти-провалы: ожидание и реальность
- Уморительные и абсурдные вывески и указатели
- На Харьковщине вандалы разрушают уникальные пещеры
- Удачно пойманные кадры: подборка приколов
- За сутки в зоне боевых действий ранен один военный
- «Стиляги», способные вызвать приступ хохота
- Уморительные фотки, которые могли сделать только в России
- На что идут девушки ради красивых снимков: прикольные фотки
- На Харьковщине появится первый в Украине мусороперерабатывающий комплекс
- Смешные ситуации, способные произойти только на свиданиях
- Веселой пятницы: подборка лучших анекдотов
- Неизвестные атаковали здание "Укравтодора"
- Смешные твиты от людей, которым только дай повод для шуток
- Девушки до 80 лет: подборка уморительных объявлений о приеме на работу
- Как Украине реагировать на новое решение Путина
- Сеть насмешило нелепое ДТП в Киеве
- Почему возникли проблемы с полетами на курорты
- У армии нет альтернатив минометам Молот, - Укроборонпром
- В Бердянске козлята превратили авто в забавный аттракцион
- «Серый кардинал» и новые губернаторы для сепаратистов
- Обнародованы имена погибших на полигоне в Ровенской области
- Тимошенко все-таки вдалося шокувати
- В США водитель знатно проучил автохама
- Что рассказывают о своей деятельности сами боевики «Л/ДНР»
Оставьте свой комментарий