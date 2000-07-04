Раздел: Авто
Kia модернизировала Picanto GT-Line
Kia решил модернизировать Picanto GT-Line.
Теперь здесь трехцилиндровый литровый турбомотор мощностью 100 л.с. и крутящим моментом в 171 Нм. Совсем не плохо, если вспомнить, что у того же VW Up! GTI 113 сил и 230 Нм момента, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Мotorglobe.
До сотни Picanto разгоняется за 9,8 секунды, это на целую секунду медленнее, чем VW. Тем не менее, цифры вполне серьезные для автомобильчика весом всего в 993 кг. Кроме того, Picanto GT-Line, по мнению многих, выигрывает в дизайне и лучше оснащен, что немаловажно.
Kia заявляет, что их литровый двигатель построен по самым последним технологиям и выполнен на таком же высокотехнологичном оборудовании. Он соответствует экологическим нормам Еuro 6d TEMP, принятым только в мае. А это 117 г СО2 на километр пробега и пять литров топлива на сотню пробега. Во всяком случае, по заверениям Kia.
Внешне самая маленькая модель Kia изменилась не кардинально, но получила громадное количество аэродинамических юбок и спойлеров. И выглядит все это очень спортивно и солидно. Особенно впечатляют сдвоенные выхлопные трубы и диффузор под задним бампером.
Уже в базе предлагаются 16-дюймовые легкосплавные диски с шинами 194/45 R16, двухцветный салон из искусственной кожи, стальные накладки на педали и хромированные акценты в салоне. А за доплату можно получить светодиодные дневные ходовые огни, такие же задние габариты.
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В базе же информационно-развлекательная система с 7-дюймовым экраном с навигацией и поддержкой Android Auto и Apple CarPlay. В качестве опции предлагается люк в крыше с электроприводом, подогрев сидений и руля, климат-контроль, бесключевой доступ, запуск двигателя кнопкой и автоматический круиз-контроль.
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