Раздел: Авто
Hyundai покажет интересную новинку
Автомобиль нацелен на рынок Индии и будет показан этой осенью.
Представители машиностроителя Hyundai из Южной Кореи сообщили о скорой премьере нового хэтчбэка из сегмента бюджетных машин. Новое транспортное средство, ориентированное на индийский автомобильный рынок, будет показан текущей осенью, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Автолюбителей.
В текущем году южнокорейская марка машин Hyundai празднует 20-летний юбилей присутствия в Индии. В конце 2017г была инициирована необходимая кампания во время которой представили видеоряд, что показывал наиболее важные события бренда.
В честь этого индийским автолюбителям предоставляют скидки на гарантийное обслуживание машин Хюндай. Наиболее значимым событием в честь празднования стала разработка нового хэтчбэка-бюджетника.
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К тестированиям нового авто Hyundai приступил еще в 2017г. Авто получило рабочие название АН2, а массовую версию назовут Santro. Машину с таким именем предлагали в Индии 20 лет назад.
Представители машиностроителя Hyundai из Южной Кореи сообщили о скорой премьере нового хэтчбэка из сегмента бюджетных машин. Новое транспортное средство, ориентированное на индийский автомобильный рынок, будет показан текущей осенью, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Автолюбителей.
В текущем году южнокорейская марка машин Hyundai празднует 20-летний юбилей присутствия в Индии. В конце 2017г была инициирована необходимая кампания во время которой представили видеоряд, что показывал наиболее важные события бренда.
В честь этого индийским автолюбителям предоставляют скидки на гарантийное обслуживание машин Хюндай. Наиболее значимым событием в честь празднования стала разработка нового хэтчбэка-бюджетника.
Читайте также: Mercedes-AMG GT S "переодели" в ателье
К тестированиям нового авто Hyundai приступил еще в 2017г. Авто получило рабочие название АН2, а массовую версию назовут Santro. Машину с таким именем предлагали в Индии 20 лет назад.
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