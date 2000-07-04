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Раздел: Авто  
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Hyundai покажет интересную новинку

Hyundai покажет интересную новинку Автомобиль нацелен на рынок Индии и будет показан этой осенью.

Представители машиностроителя Hyundai из Южной Кореи сообщили о скорой премьере нового хэтчбэка из сегмента бюджетных машин. Новое транспортное средство, ориентированное на индийский автомобильный рынок, будет показан текущей осенью, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Автолюбителей.

В текущем году южнокорейская марка машин Hyundai празднует 20-летний юбилей присутствия в Индии. В конце 2017г была инициирована необходимая кампания во время которой представили видеоряд, что показывал наиболее важные события бренда.

В честь этого индийским автолюбителям предоставляют скидки на гарантийное обслуживание машин Хюндай. Наиболее значимым событием в честь празднования стала разработка нового хэтчбэка-бюджетника.

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К тестированиям нового авто Hyundai приступил еще в 2017г. Авто получило рабочие название АН2, а массовую версию назовут Santro. Машину с таким именем предлагали в Индии 20 лет назад.

Hyundai покажет интересную новинку
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 Теги: Hyundai, премьера

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Сегодня, 00:41 » Автор: Евгений Шевченко
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