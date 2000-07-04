Раздел: Авто
Составлен рейтинг самых интересных авто в кузове купе
В список вошли пять ярких моделей.
Согласитесь, погода задает настроение. Когда за окном жара, ночи яркие и длинные, а днем солнце не спадает которую неделю, разговаривать о чем-то серьезном совсем не хочется. Хочется просто помечтать, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
BMW 8 Series
Роскошное спортивное купе на долгое время (с 1999 года) покидало мировой авторынок. Однако любовь автомобилистов (и грамотная маркетинговая стратегия) возродили модель. По замыслу баварского автопроизводителя, новинка восполнит существующий пробел между купе Mercedes-Benz S-Class и Porsche 911. Автомобили 8 Series с точки зрения мощности и динамики будут близки к Porsche 911, а элегантный дизайн и роскошные материалы отделки – к лучшим представителям S-Class.
Новая «восьмерка» будет доступна на мировом авторынке с 4,4-литровым бензиновым мотором (523 л.с., 750 Нм) и с 3-литровым дизелем (315 л.с., 680 Нм). В перечень оснащения купе войдут 12,3-дюймовая цифровая панель приборов и 10,25-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы со встроенной навигацией, которой можно управлять голосом или жестами. За доплату предложат беспроводную зарядку для смартфонов, премиальную аудиосистему селектор коробки передач с алмазным покрытием.
Chevrolet Camaro
Легендарный масл-кар после рестайлинга стал еще желаннее. Он получил изрядно переработанную внешность и полностью светодиодную оптику. В частности, купе получило 20-дюймовые колесные диски и расширенную цветовую палитру кузова. В салоне появится модернизированная информационно-развлекательная система и камера заднего вида улучшенной четкости. В список электронных помощников вошла система предупреждения столкновений.
Спортивная версия SS приводится в движение 6,2-литровым бензиновым V8 мощностью 461 л.с., которая работает в паре с 10-диапазонным «автоматом». Также в гамму моторов входят 2-литровая турбированная «четверка» мощностью 278 л.с. и 3,6-литровый атмосферный V6 с отдачей 340 сил. Среди трансмиссий – 8-диапазонная коробка «автомат» и 6-МКПП.
Cadillac CTS Coupe
Эксклюзивные цвета кузова, спортивные тормоза Brembo, суппорты красного цвета, карбоновый капот и кованные колесные диски на 19 дюймов – все то, что так любят ценители спортивных купе. Все это имеет американская «двухдверка». Также эксклюзивный характер модели подчеркивают спортивный спойлер, диффузор и сплиттер на задней части кузова.
В движение автомобиль приводится бензиновым двигателем V8 с объемом 6,2 литра, силовая отдача которого составляет 649 л. с. В паре с ним выступает 8-ступенчатая автоматическая коробка передач. Привод – исключительно задний.
Уже несколько лет подряд автомобиль признают самым популярным спорткаром в мире. Кроме того, американский автопроизводитель постоянно совершенствует машину по части безопасности. Актуальное поколение «Мустанга» имеет технологию распознавания пешеходов, адаптивный круиз-контроль, систему предупреждения об опасном сближении Distance Alert, систему предупреждения водителя о выходе из занимаемой полосы Lane Departure Warning и систему удержания автомобиля в полосе движения Lane Keeping Aid.
Ford Mustang
Из любимых «примочек» автомобилистов - полностью цифровая приборная панель в виде 12-дюймового ЖК-дисплея, а также мультимедийная система Ford SYNC 3, совместимая с Apple CarPlay и Android Auto.
Что касается «начинки», то особую любовь целевой аудитории заслужил 5-литровый атмосферный мотор V8 мощностью 450 «лошадей». А вот в базовом варианте новинка имеет весьма скромный 2,3-литровый 4-цилиндровый двигатель с наддувом. Его отдача составляет всего 290 сил. В паре с агрегатами выступает 10-ступенчатая АКПП, в которой применяется адаптивная смена схем переключения в режиме реального времени для повышения эффективности использования топлива.
Ferrari 458 Italia
И на десерт – итальянское совершенство, воплощенное в резвом купе с элегантным дизайном. Иметь в своем автопарке «Феррари» - все равно что поговорить с Богом. Автомобиль является палитрой для многих тюнинг-ателье. К примеру, Mansory добавили «Италии» оригинальный кузовной обвес, 20-дюймовые колесные диски с покрышками размерности 255/30 спереди, а сзади – 21-дюймовые колеса с шинами размерности 325/25. Помимо этого, тюнеры занизили подвеску на 22 мм. Кузовной обвес состоит из множества карбоновых элементов.
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В движение модель приводится 4,5-литровым V8 мощностью 605 л. с., который работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией. С места до 100 км/ч суперкар разгоняется за 3 секунды, а 200 км/ч покоряются ему за 9,1 секунды.
Согласитесь, погода задает настроение. Когда за окном жара, ночи яркие и длинные, а днем солнце не спадает которую неделю, разговаривать о чем-то серьезном совсем не хочется. Хочется просто помечтать, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
BMW 8 Series
Роскошное спортивное купе на долгое время (с 1999 года) покидало мировой авторынок. Однако любовь автомобилистов (и грамотная маркетинговая стратегия) возродили модель. По замыслу баварского автопроизводителя, новинка восполнит существующий пробел между купе Mercedes-Benz S-Class и Porsche 911. Автомобили 8 Series с точки зрения мощности и динамики будут близки к Porsche 911, а элегантный дизайн и роскошные материалы отделки – к лучшим представителям S-Class.
Новая «восьмерка» будет доступна на мировом авторынке с 4,4-литровым бензиновым мотором (523 л.с., 750 Нм) и с 3-литровым дизелем (315 л.с., 680 Нм). В перечень оснащения купе войдут 12,3-дюймовая цифровая панель приборов и 10,25-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы со встроенной навигацией, которой можно управлять голосом или жестами. За доплату предложат беспроводную зарядку для смартфонов, премиальную аудиосистему селектор коробки передач с алмазным покрытием.
Chevrolet Camaro
Легендарный масл-кар после рестайлинга стал еще желаннее. Он получил изрядно переработанную внешность и полностью светодиодную оптику. В частности, купе получило 20-дюймовые колесные диски и расширенную цветовую палитру кузова. В салоне появится модернизированная информационно-развлекательная система и камера заднего вида улучшенной четкости. В список электронных помощников вошла система предупреждения столкновений.
Спортивная версия SS приводится в движение 6,2-литровым бензиновым V8 мощностью 461 л.с., которая работает в паре с 10-диапазонным «автоматом». Также в гамму моторов входят 2-литровая турбированная «четверка» мощностью 278 л.с. и 3,6-литровый атмосферный V6 с отдачей 340 сил. Среди трансмиссий – 8-диапазонная коробка «автомат» и 6-МКПП.
Cadillac CTS Coupe
Эксклюзивные цвета кузова, спортивные тормоза Brembo, суппорты красного цвета, карбоновый капот и кованные колесные диски на 19 дюймов – все то, что так любят ценители спортивных купе. Все это имеет американская «двухдверка». Также эксклюзивный характер модели подчеркивают спортивный спойлер, диффузор и сплиттер на задней части кузова.
В движение автомобиль приводится бензиновым двигателем V8 с объемом 6,2 литра, силовая отдача которого составляет 649 л. с. В паре с ним выступает 8-ступенчатая автоматическая коробка передач. Привод – исключительно задний.
Уже несколько лет подряд автомобиль признают самым популярным спорткаром в мире. Кроме того, американский автопроизводитель постоянно совершенствует машину по части безопасности. Актуальное поколение «Мустанга» имеет технологию распознавания пешеходов, адаптивный круиз-контроль, систему предупреждения об опасном сближении Distance Alert, систему предупреждения водителя о выходе из занимаемой полосы Lane Departure Warning и систему удержания автомобиля в полосе движения Lane Keeping Aid.
Ford Mustang
Из любимых «примочек» автомобилистов - полностью цифровая приборная панель в виде 12-дюймового ЖК-дисплея, а также мультимедийная система Ford SYNC 3, совместимая с Apple CarPlay и Android Auto.
Что касается «начинки», то особую любовь целевой аудитории заслужил 5-литровый атмосферный мотор V8 мощностью 450 «лошадей». А вот в базовом варианте новинка имеет весьма скромный 2,3-литровый 4-цилиндровый двигатель с наддувом. Его отдача составляет всего 290 сил. В паре с агрегатами выступает 10-ступенчатая АКПП, в которой применяется адаптивная смена схем переключения в режиме реального времени для повышения эффективности использования топлива.
Ferrari 458 Italia
И на десерт – итальянское совершенство, воплощенное в резвом купе с элегантным дизайном. Иметь в своем автопарке «Феррари» - все равно что поговорить с Богом. Автомобиль является палитрой для многих тюнинг-ателье. К примеру, Mansory добавили «Италии» оригинальный кузовной обвес, 20-дюймовые колесные диски с покрышками размерности 255/30 спереди, а сзади – 21-дюймовые колеса с шинами размерности 325/25. Помимо этого, тюнеры занизили подвеску на 22 мм. Кузовной обвес состоит из множества карбоновых элементов.
Читайте также: Hyundai покажет интересную новинку
В движение модель приводится 4,5-литровым V8 мощностью 605 л. с., который работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией. С места до 100 км/ч суперкар разгоняется за 3 секунды, а 200 км/ч покоряются ему за 9,1 секунды.
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