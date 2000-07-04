Раздел: Авто
Так выглядит единственный болид производства Aston Martin
Автомобиль был произведен в 1957 году.
Aston Martin заявил о своем приходе в Формулу-1 с 2018 года, а в 2021 году подготовит собственный двигатель для болида Red Bull. Но мало кто знает, что британская марка возвращается в Королеву автоспорта, ведь она уже принимала участие в Гран-при в 50-х годах, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на topgir.com.ua.
Еинственный в истории болид Aston Martin DBR4 создали в конце 1957 года. Для своего времени он демонстрировал неплохие характеристики. Алюминиевый кузов позволил удержать вес на уровне 575 кг.
Рядная 2,5-литровая шестерка развивала 280 л. с. и была одной из самых мощных в Формуле-1 тех лет. Передовыми для конца 50-х были 5-ступенчатая механическая КПП и дисковые тормоза всех колес.
Уже в первой гонке на автодроме Сильверстоун в 1958 году британец Рой Салвадори занял второе место. Кстати, вторым болидом Астон Мартин управлял легендарный Кэролл Шелби – создатель Cobra, Shelby-Mustang и Dodge Viper.
Однако затем удача отвернулась от Aston Martin DBR4. За последующие два года лучшим результатом в Гран-при стало шестое место. Дело в том, что конкуренты переключились на более совершенные среднемоторные модели с лучшей управляемостью.
Читайте также: Составлен рейтинг самых интересных авто в кузове купе
По-видимому, это надолго отбило желание у британцев участвовать в Формуле-1, ведь с 1960 года и вплоть до наших дней Aston Martin даже не пытался вернуться в Королеву австоспорта.
Aston Martin заявил о своем приходе в Формулу-1 с 2018 года, а в 2021 году подготовит собственный двигатель для болида Red Bull. Но мало кто знает, что британская марка возвращается в Королеву автоспорта, ведь она уже принимала участие в Гран-при в 50-х годах, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на topgir.com.ua.
Еинственный в истории болид Aston Martin DBR4 создали в конце 1957 года. Для своего времени он демонстрировал неплохие характеристики. Алюминиевый кузов позволил удержать вес на уровне 575 кг.
Рядная 2,5-литровая шестерка развивала 280 л. с. и была одной из самых мощных в Формуле-1 тех лет. Передовыми для конца 50-х были 5-ступенчатая механическая КПП и дисковые тормоза всех колес.
Уже в первой гонке на автодроме Сильверстоун в 1958 году британец Рой Салвадори занял второе место. Кстати, вторым болидом Астон Мартин управлял легендарный Кэролл Шелби – создатель Cobra, Shelby-Mustang и Dodge Viper.
Однако затем удача отвернулась от Aston Martin DBR4. За последующие два года лучшим результатом в Гран-при стало шестое место. Дело в том, что конкуренты переключились на более совершенные среднемоторные модели с лучшей управляемостью.
Читайте также: Составлен рейтинг самых интересных авто в кузове купе
По-видимому, это надолго отбило желание у британцев участвовать в Формуле-1, ведь с 1960 года и вплоть до наших дней Aston Martin даже не пытался вернуться в Королеву австоспорта.
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