Раздел: Авто
Во Львове видели эксклюзивный Rolls-Royce Wraith Black Badge
В нашей стране все чаще среди авто на еврономерах встречаются не только старые Audi A6 и BMW 5, но и гораздо более крутые аппараты.
Во Львове засветилось редкое купе Rolls-Royce Wraith Black Badge на бляхах, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТопЖыр.
В Украине засняли редкий Rolls-Royce за 13 миллионов на еврономерах
Эксклюзивный Роллс-Ройс на польских номерах засняли во Львове. Для справки, купить Rolls-Royce Wraith Black Badge в Украине можно за 13 млн. гривен.
Особенность Black Badge – решетка радиатора и колесные диски черного цвета. В темных тонах оформлен и салон Роллс-Ройс.
В Украине засняли редкий Rolls-Royce за 13 миллионов на еврономерах
Читайте также: Rolls-Royce представил «темную» новинку
Под капотом авто – 6,6-литровый V12 твин-турбо мощностью 632 л. с. Разгон до 100 км/ч занимает 4,5 с, а максимальная скорость ограничена на отметке в 250 км/ч.
Во Львове засветилось редкое купе Rolls-Royce Wraith Black Badge на бляхах, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТопЖыр.
В Украине засняли редкий Rolls-Royce за 13 миллионов на еврономерах
Эксклюзивный Роллс-Ройс на польских номерах засняли во Львове. Для справки, купить Rolls-Royce Wraith Black Badge в Украине можно за 13 млн. гривен.
Особенность Black Badge – решетка радиатора и колесные диски черного цвета. В темных тонах оформлен и салон Роллс-Ройс.
В Украине засняли редкий Rolls-Royce за 13 миллионов на еврономерах
Читайте также: Rolls-Royce представил «темную» новинку
Под капотом авто – 6,6-литровый V12 твин-турбо мощностью 632 л. с. Разгон до 100 км/ч занимает 4,5 с, а максимальная скорость ограничена на отметке в 250 км/ч.
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