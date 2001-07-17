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Раздел: Авто  
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Во Львове видели эксклюзивный Rolls-Royce Wraith Black Badge

Во Львове видели эксклюзивный Rolls-Royce Wraith Black Badge В нашей стране все чаще среди авто на еврономерах встречаются не только старые Audi A6 и BMW 5, но и гораздо более крутые аппараты.

Во Львове засветилось редкое купе Rolls-Royce Wraith Black Badge на бляхах, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТопЖыр.

В Украине засняли редкий Rolls-Royce за 13 миллионов на еврономерах

Эксклюзивный Роллс-Ройс на польских номерах засняли во Львове. Для справки, купить Rolls-Royce Wraith Black Badge в Украине можно за 13 млн. гривен.

Особенность Black Badge – решетка радиатора и колесные диски черного цвета. В темных тонах оформлен и салон Роллс-Ройс.

В Украине засняли редкий Rolls-Royce за 13 миллионов на еврономерах

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Под капотом авто – 6,6-литровый V12 твин-турбо мощностью 632 л. с. Разгон до 100 км/ч занимает 4,5 с, а максимальная скорость ограничена на отметке в 250 км/ч.
Во Львове видели эксклюзивный Rolls-Royce Wraith Black Badge
Во Львове видели эксклюзивный Rolls-Royce Wraith Black Badge
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 Теги: Rolls-Royce Wraith Black Badge, Rolls-Royce, Львов

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Сегодня, 12:59 » Автор: Алена Шимко
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