Раздел: Авто
Старые "Жигули" превратили в элитный автомобиль
Автором тюнинга стал мужчина из Запорожья.
Сегодня можно купить любую новую машину, если позволяют средства. Но автолюбитель из Запорожья Максим решил пойти другим путем, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на PolitekA.
Он переделал старенькую “копейку” 1975 года выпуска в элитный автомобиль. Внутри новенький белый кожаный салон, включая торпеду, руль и обшивку дверей, дутые сиденья от иномарки.
Сам 42-летний ВАЗ-2101 ярко оранжевого цвета, спереди и сзади хромированные бамперы – будто только с конвейера. Машину обесшумили, поэтому создается впечатление, что едешь в иномарке представительского класса.
“Это “ласточка” дедушки моей жены. После его смерти бабушка захотела продать. Но стало жалко, оставили в семье. Авто было в плачевном состоянии – подгнившее, краска выцвела”- рассказал автолюбитель.
Максим решил принарядить “копейку”, но увлекся. Энтузиазма хватило на целых девять месяцев. За это время ему удалось сделать качественный апгрейд “бабушки”.
“Делал с душой и для души. Для ценителей таких машин. Пытался подбирать оригинальные детали. Одни крылья только с пятого или шестого раза подошли. Запчастей практически невозможно было найти”, – признается Максим.
Теперь оранжевая “копейка” – яркое пятно, которую часто замечают на улицах города. Другие водители ей сигналят в знак приветствия.
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“Отец мне предлагает оставить раритет для моего сына. Так, сказать, законсервировать ее. Но малышу только пять лет. “Жигуль” может не дожить”, – улыбается хозяин “копейки” -иномарки.
Сегодня можно купить любую новую машину, если позволяют средства. Но автолюбитель из Запорожья Максим решил пойти другим путем, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на PolitekA.
Он переделал старенькую “копейку” 1975 года выпуска в элитный автомобиль. Внутри новенький белый кожаный салон, включая торпеду, руль и обшивку дверей, дутые сиденья от иномарки.
Сам 42-летний ВАЗ-2101 ярко оранжевого цвета, спереди и сзади хромированные бамперы – будто только с конвейера. Машину обесшумили, поэтому создается впечатление, что едешь в иномарке представительского класса.
“Это “ласточка” дедушки моей жены. После его смерти бабушка захотела продать. Но стало жалко, оставили в семье. Авто было в плачевном состоянии – подгнившее, краска выцвела”- рассказал автолюбитель.
Максим решил принарядить “копейку”, но увлекся. Энтузиазма хватило на целых девять месяцев. За это время ему удалось сделать качественный апгрейд “бабушки”.
“Делал с душой и для души. Для ценителей таких машин. Пытался подбирать оригинальные детали. Одни крылья только с пятого или шестого раза подошли. Запчастей практически невозможно было найти”, – признается Максим.
Теперь оранжевая “копейка” – яркое пятно, которую часто замечают на улицах города. Другие водители ей сигналят в знак приветствия.
Читайте также: В Сети появились фотографии новой модели Baojun
“Отец мне предлагает оставить раритет для моего сына. Так, сказать, законсервировать ее. Но малышу только пять лет. “Жигуль” может не дожить”, – улыбается хозяин “копейки” -иномарки.
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