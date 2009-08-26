Раздел: Авто
В Сети показали самый некрасивый тюнинг Land Rover Defender
Внедорожник вызывает снисходительную улыбку.
В социальном новостном сайте Reddit пользователь «wishiwassailing» опубликовал фотографию неудачно тюнингованного Land Rover Defender. Внедорожник вызывает снисходительную улыбку, но не желание взяться за его руль, передает Хроника.инфо со ссылкой на autonews.ua.
Land Rover Defender на протяжении нескольких десятилетий считался одним из самых лучших классических внедорожников в мире. У него было три варианта (90-дюймовая база, 110-дюймовая, и 110-дюймовая с кузовом пикап), а также большое количество специальных версий. Его выпускали с 1948 года по 2016 год. Британская компания Land Rover планирует через некоторое время начать продавать новое поколение этого внедорожника.
За годы производства у Defender было также много тюнингованных вариантов. Его и сейчас продолжают дорабатывать ателье и частные лица. Defender, показанный на сайте Reddit, на наш взгляд является примером того, как не нужно тюнинговать этот внедорожник. В противном случае ждите насмешек и издевок от пользователей социальных сетей.
Читайте также: Land Rover разработал самый быстрый Defender
Обратите внимание, что этот оранжевый Land Rover Defender имеет очень маленький дорожный просвет, но при этом у него есть шноркель. Создается впечатление, что он готов переправляться через реки. Но это просто невозможно из-за маленького дорожного просвета. Шноркель тут явно не нужен.
В социальном новостном сайте Reddit пользователь «wishiwassailing» опубликовал фотографию неудачно тюнингованного Land Rover Defender. Внедорожник вызывает снисходительную улыбку, но не желание взяться за его руль, передает Хроника.инфо со ссылкой на autonews.ua.
Land Rover Defender на протяжении нескольких десятилетий считался одним из самых лучших классических внедорожников в мире. У него было три варианта (90-дюймовая база, 110-дюймовая, и 110-дюймовая с кузовом пикап), а также большое количество специальных версий. Его выпускали с 1948 года по 2016 год. Британская компания Land Rover планирует через некоторое время начать продавать новое поколение этого внедорожника.
За годы производства у Defender было также много тюнингованных вариантов. Его и сейчас продолжают дорабатывать ателье и частные лица. Defender, показанный на сайте Reddit, на наш взгляд является примером того, как не нужно тюнинговать этот внедорожник. В противном случае ждите насмешек и издевок от пользователей социальных сетей.
Читайте также: Land Rover разработал самый быстрый Defender
Обратите внимание, что этот оранжевый Land Rover Defender имеет очень маленький дорожный просвет, но при этом у него есть шноркель. Создается впечатление, что он готов переправляться через реки. Но это просто невозможно из-за маленького дорожного просвета. Шноркель тут явно не нужен.
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