Раздел: Авто
Вокруг Volkswagen разгорелся громкий скандал
Такая ситуация может сильно навредить положению немецкого концерна Volkswagen на мировом рынке.
Дизельный скандал, прозванный «дизельгейтом», вновь набирает обороты, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Internetua
Такая ситуация может сильно навредить положению немецкого концерна Volkswagen на мировом рынке.
В этот раз прокуратура Германии подозревает Volkswagen в махинациях с данными о выбросах бензиновых моторах.
Читайте также: Новый скандал разгорается вокруг «Евровидения-2017
По мнению экспертов, многие годы Volkswagen умышленно занижал показатели выбросов углекислоты и других вредных веществ, чтобы соответствовать строгим экологическим нормам.
Дизельный скандал, прозванный «дизельгейтом», вновь набирает обороты, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Internetua
Такая ситуация может сильно навредить положению немецкого концерна Volkswagen на мировом рынке.
В этот раз прокуратура Германии подозревает Volkswagen в махинациях с данными о выбросах бензиновых моторах.
Читайте также: Новый скандал разгорается вокруг «Евровидения-2017
По мнению экспертов, многие годы Volkswagen умышленно занижал показатели выбросов углекислоты и других вредных веществ, чтобы соответствовать строгим экологическим нормам.
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