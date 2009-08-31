» » Вокруг Volkswagen разгорелся громкий скандал
Раздел: Авто  
0

Вокруг Volkswagen разгорелся громкий скандал

Вокруг Volkswagen разгорелся громкий скандалТакая ситуация может сильно навредить положению немецкого концерна Volkswagen на мировом рынке.

Дизельный скандал, прозванный «дизельгейтом», вновь набирает обороты, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Internetua

Такая ситуация может сильно навредить положению немецкого концерна Volkswagen на мировом рынке.

В этот раз прокуратура Германии подозревает Volkswagen в махинациях с данными о выбросах бензиновых моторах.

Читайте также: Новый скандал разгорается вокруг «Евровидения-2017

По мнению экспертов, многие годы Volkswagen умышленно занижал показатели выбросов углекислоты и других вредных веществ, чтобы соответствовать строгим экологическим нормам.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Volkswagen, скандал

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 17:01 » Автор: Татьяна Ларина
     591
     0

Похожие новости по теме

Вокруг Mazda разгорается громкий скандал Вокруг Mazda разгорается громкий скандал

Mazda подозревается в фальсификации данных о выбросах.

Глава автоконцерна Volkswagen покинул свой пост Глава автоконцерна Volkswagen покинул свой пост

На этом посту его заменит Герберт Дисс, который до этого являлся председателем марки Volkswagen.

Глава Volkswagen уходит в отставку: известны подробности Глава Volkswagen уходит в отставку: известны подробности

Глава должен уйти с поста.

Компанию Volkswagen снова потянули в суд Компанию Volkswagen снова потянули в суд

Скандал с Volkswagen Group разгорелся еще в сентябре 2015 года.

«Дизельный скандал» Volkswagen еще в разгаре «Дизельный скандал» Volkswagen еще в разгаре

Проблему изучают 450 экспертов, на покрытие расходов выделено 6,7 миллиарда евро.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх