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Раздел: Авто  
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Новый Ford Focus ST показали без камуфляжа

Новый Ford Focus ST показали без камуфляжа«Заряженная» версия будет отличаться

В сети появились шпионские снимки спортивной ST-версии хетчбэка Ford Focus новой генерации. Фотографии опубликовало издание Carscoops, передает Хроника.инфо со ссылкой на Аvtodream.

Судя по фото, «заряженная» версия будет отличаться большой радиаторной решеткой с узором в форме сот и другим передним бампером.

Также автомобиль получит увеличенный передний сплиттер, новые боковые «юбки», более легкие колеса, усиленную тормозную систему и четыре сдвоенных выхлопных патрубка.

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В салоне машины будут использованы передние сиденья-ковши Recaro, декоративные вставки, имитирующие карбон, и спортивный руль, перетянутый кожей.
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 Теги: Ford Focus ST, без камуфляжа

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Сегодня, 09:09 » Автор: Алена Шимко
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