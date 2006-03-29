Раздел: Экономика
Омелян отрицает создание коллапса в Борисполе из-за Ryanair
Лоукостер Ryanair может создать коллапс в аэропорту Борисполь.
Министр инфраструктуры Владимир Омелян отрицает возможные риски для начала работы лоу-кост авиакомпании Ryanair в международном аэропорту "Борисполь".
Об этом он заявил, комментируя высказывания главы аэропорта Павла Рябикина, пишет Хроника.инфо со ссылкой на epravda.com.ua.
"Все будет хорошо", - коротко сказал Омелян.
Ранее Рябикин заявил, что лоукостер Ryanair может создать коллапс в аэропорту Борисполь из-за желания летать в часы с пиковыми нагрузками.
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Как сообщалось, 23 марта был подписан контракт между Ryanair и аэропортами"Борисполь" и "Львов". Рейсы будут выполняться по 10 направлениям из Киева и 5 направлениям со Львова. Начало полетов запланировано на октябрь 2018 года.
Министр инфраструктуры Владимир Омелян отрицает возможные риски для начала работы лоу-кост авиакомпании Ryanair в международном аэропорту "Борисполь".
Об этом он заявил, комментируя высказывания главы аэропорта Павла Рябикина, пишет Хроника.инфо со ссылкой на epravda.com.ua.
"Все будет хорошо", - коротко сказал Омелян.
Ранее Рябикин заявил, что лоукостер Ryanair может создать коллапс в аэропорту Борисполь из-за желания летать в часы с пиковыми нагрузками.
Читайте также: Скандал с Ryanair в Украине: Омелян сделал громкое заявление
Как сообщалось, 23 марта был подписан контракт между Ryanair и аэропортами"Борисполь" и "Львов". Рейсы будут выполняться по 10 направлениям из Киева и 5 направлениям со Львова. Начало полетов запланировано на октябрь 2018 года.
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