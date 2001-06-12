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Бухгалтер из США бросил работу ради кругосветки. Фото
Он уже увидел много стран.
28-летний Квин Шрок из Калифорнии работал бухгалтером, когда совершил свое первое небольшое путешествие. Ощущения оказались настолько сильными, что Квин уволился с работы, чтобы осуществить свою мечту увидеть весь мир, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Благодаря выложенным Квином снимкам, о его увлечении узнали единомышленники, и теперь финансово помогают парню колесить по планете.
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На данный момент Квин и его девушка посетили 21 страну.
28-летний Квин Шрок из Калифорнии работал бухгалтером, когда совершил свое первое небольшое путешествие. Ощущения оказались настолько сильными, что Квин уволился с работы, чтобы осуществить свою мечту увидеть весь мир, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Благодаря выложенным Квином снимкам, о его увлечении узнали единомышленники, и теперь финансово помогают парню колесить по планете.
Читайте также: Женщина бросила работу ради кругосветки с маленькой дочкой. Фото
На данный момент Квин и его девушка посетили 21 страну.
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