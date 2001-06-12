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Раздел: Фоторепортажи  
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Бухгалтер из США бросил работу ради кругосветки. Фото

Бухгалтер из США бросил работу ради кругосветки. ФотоОн уже увидел много стран.

28-летний Квин Шрок из Калифорнии работал бухгалтером, когда совершил свое первое небольшое путешествие. Ощущения оказались настолько сильными, что Квин уволился с работы, чтобы осуществить свою мечту увидеть весь мир, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Благодаря выложенным Квином снимкам, о его увлечении узнали единомышленники, и теперь финансово помогают парню колесить по планете.

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На данный момент Квин и его девушка посетили 21 страну.

Бухгалтер из США бросил работу ради кругосветки. Фото
Бухгалтер из США бросил работу ради кругосветки. Фото
Бухгалтер из США бросил работу ради кругосветки. Фото
Бухгалтер из США бросил работу ради кругосветки. Фото
Бухгалтер из США бросил работу ради кругосветки. Фото
Бухгалтер из США бросил работу ради кругосветки. Фото
Бухгалтер из США бросил работу ради кругосветки. Фото
Бухгалтер из США бросил работу ради кругосветки. Фото
Бухгалтер из США бросил работу ради кругосветки. Фото
Бухгалтер из США бросил работу ради кругосветки. Фото
Бухгалтер из США бросил работу ради кругосветки. Фото
Бухгалтер из США бросил работу ради кругосветки. Фото
Бухгалтер из США бросил работу ради кругосветки. Фото
Бухгалтер из США бросил работу ради кругосветки. Фото
Бухгалтер из США бросил работу ради кругосветки. Фото
Бухгалтер из США бросил работу ради кругосветки. Фото
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 Теги: США, кругосветка

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Сегодня, 15:15 » Автор: Анна Мартынова
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