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Самые необычные выполненные пожелания от постояльцев отелей. Фото

Самые необычные выполненные пожелания от постояльцев отелей. Фото Эти туристы пошутили, но их шутки восприняли всерьез.

Вспомните фильм «Один дома — 2» и ту неограниченную свободу, которой наслаждался маленький Кевин Маккалистер, поселившийся в дорогущем отеле в центре Нью-Йорка, куда попал по ошибке, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.

Это ваш номер, это ваши правила. Некоторые путешественники так хотят заниматься всякой ерундой в гостинице, что оставляют персоналу отелей странные и нелепые запросы. И знаете что? Персонал их выполняет!

Перед вами — свидетельства необыкновенной находчивости и творческой жилки людей, которые работают в отелях. Они способны исполнить практически любые ваши желания. Остается надеяться, что им оставили за это чаевые…

«Я просил, чтобы в моем номере был верблюд…»

Самые необычные выполненные пожелания от постояльцев отелей. Фото


«Каждый раз, когда мы с девушкой отправляемся в отпуск, в поле “Особые пожелания” во время бронирования отеля на сайте я всегда прошу о фотографии лошади, которая говорит “привет”, в рамочке. Наконец-то отель это выполнил».

Самые необычные выполненные пожелания от постояльцев отелей. Фото


В этом отеле уделяют внимание даже самым мелким пожеланиям клиентов. Просьба гласит: «Три красных конфеты M&M’s на столе. Не упаковки, а три отдельные M&M’s. Одну для меня, одну моей девушке и третью — чтобы съесть пополам, если мы проголодаемся поздно ночью. Фотография бекона на кровати. Я обожаю фотографии бекона».

Самые необычные выполненные пожелания от постояльцев отелей. Фото


«Я написал: “Я бы хотел рисунок динозавра, пожалуйста” в поле особых пожеланий».

Самые необычные выполненные пожелания от постояльцев отелей. Фото


«Пожалуйста, предоставьте фотографию собаки, наряженной капитаном корабля, и поставьте ее на кровать, спасибо».

Самые необычные выполненные пожелания от постояльцев отелей. Фото


«Пожалуйста, можно мне фотографию Николаса Кейджа в фильме “Воздушная тюрьма” на кровати к 6 часам?» — «Мы с радостью поможем вам. Рамон». — «Спасибо!»

Самые необычные выполненные пожелания от постояльцев отелей. Фото


«Я был бы вам благодарен, если бы вы нарисовали мой портрет таким, каким вы меня представляете, и оставили на кровати».

Самые необычные выполненные пожелания от постояльцев отелей. Фото


Персонал не смог найти стегозавра по запросу, поэтому нашел и оставил другого динозавра, извинившись, поскольку нынче довольно сложно найти стегозавра.

Самые необычные выполненные пожелания от постояльцев отелей. Фото


«Когда я бронировал отель несколько месяцев назад, я оставил несколько шуточных пожеланий… Шампанское, розы и пластмассовый динозавр».

Самые необычные выполненные пожелания от постояльцев отелей. Фото


«Оставил особое пожелание во время бронирования отеля».

Самые необычные выполненные пожелания от постояльцев отелей. Фото


«Пожалуйста, поставьте фотографию Альфонсо Рибейро и Джереми Джексона на кровати так, чтобы они как будто смотрели друг на друга».

Самые необычные выполненные пожелания от постояльцев отелей. Фото


«Пожалуйста, постройте крепость на нашей кровати из пяти дополнительных подушек. Мы были бы также благодарны за полотенце в форме слона. Если можно, было бы здорово иметь сексуальную фотографию какого-нибудь фрукта на прикроватной тумбочке».

Самые необычные выполненные пожелания от постояльцев отелей. Фото


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«Если это не очень сложно, не могли бы вы построить крепость из подушек? Это точно не для 28-летнего мужчины».

Самые необычные выполненные пожелания от постояльцев отелей. Фото
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 Теги: отели, пожелания

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Сегодня, 08:30 » Автор: Евгений Шевченко
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