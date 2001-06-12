Раздел: Фоторепортажи
Самые необычные выполненные пожелания от постояльцев отелей. Фото
Эти туристы пошутили, но их шутки восприняли всерьез.
Вспомните фильм «Один дома — 2» и ту неограниченную свободу, которой наслаждался маленький Кевин Маккалистер, поселившийся в дорогущем отеле в центре Нью-Йорка, куда попал по ошибке, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Это ваш номер, это ваши правила. Некоторые путешественники так хотят заниматься всякой ерундой в гостинице, что оставляют персоналу отелей странные и нелепые запросы. И знаете что? Персонал их выполняет!
Перед вами — свидетельства необыкновенной находчивости и творческой жилки людей, которые работают в отелях. Они способны исполнить практически любые ваши желания. Остается надеяться, что им оставили за это чаевые…
«Я просил, чтобы в моем номере был верблюд…»
«Каждый раз, когда мы с девушкой отправляемся в отпуск, в поле “Особые пожелания” во время бронирования отеля на сайте я всегда прошу о фотографии лошади, которая говорит “привет”, в рамочке. Наконец-то отель это выполнил».
В этом отеле уделяют внимание даже самым мелким пожеланиям клиентов. Просьба гласит: «Три красных конфеты M&M’s на столе. Не упаковки, а три отдельные M&M’s. Одну для меня, одну моей девушке и третью — чтобы съесть пополам, если мы проголодаемся поздно ночью. Фотография бекона на кровати. Я обожаю фотографии бекона».
«Я написал: “Я бы хотел рисунок динозавра, пожалуйста” в поле особых пожеланий».
«Пожалуйста, предоставьте фотографию собаки, наряженной капитаном корабля, и поставьте ее на кровать, спасибо».
«Пожалуйста, можно мне фотографию Николаса Кейджа в фильме “Воздушная тюрьма” на кровати к 6 часам?» — «Мы с радостью поможем вам. Рамон». — «Спасибо!»
«Я был бы вам благодарен, если бы вы нарисовали мой портрет таким, каким вы меня представляете, и оставили на кровати».
Персонал не смог найти стегозавра по запросу, поэтому нашел и оставил другого динозавра, извинившись, поскольку нынче довольно сложно найти стегозавра.
«Когда я бронировал отель несколько месяцев назад, я оставил несколько шуточных пожеланий… Шампанское, розы и пластмассовый динозавр».
«Оставил особое пожелание во время бронирования отеля».
«Пожалуйста, поставьте фотографию Альфонсо Рибейро и Джереми Джексона на кровати так, чтобы они как будто смотрели друг на друга».
«Пожалуйста, постройте крепость на нашей кровати из пяти дополнительных подушек. Мы были бы также благодарны за полотенце в форме слона. Если можно, было бы здорово иметь сексуальную фотографию какого-нибудь фрукта на прикроватной тумбочке».
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«Если это не очень сложно, не могли бы вы построить крепость из подушек? Это точно не для 28-летнего мужчины».
Вспомните фильм «Один дома — 2» и ту неограниченную свободу, которой наслаждался маленький Кевин Маккалистер, поселившийся в дорогущем отеле в центре Нью-Йорка, куда попал по ошибке, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Это ваш номер, это ваши правила. Некоторые путешественники так хотят заниматься всякой ерундой в гостинице, что оставляют персоналу отелей странные и нелепые запросы. И знаете что? Персонал их выполняет!
Перед вами — свидетельства необыкновенной находчивости и творческой жилки людей, которые работают в отелях. Они способны исполнить практически любые ваши желания. Остается надеяться, что им оставили за это чаевые…
«Я просил, чтобы в моем номере был верблюд…»
«Каждый раз, когда мы с девушкой отправляемся в отпуск, в поле “Особые пожелания” во время бронирования отеля на сайте я всегда прошу о фотографии лошади, которая говорит “привет”, в рамочке. Наконец-то отель это выполнил».
В этом отеле уделяют внимание даже самым мелким пожеланиям клиентов. Просьба гласит: «Три красных конфеты M&M’s на столе. Не упаковки, а три отдельные M&M’s. Одну для меня, одну моей девушке и третью — чтобы съесть пополам, если мы проголодаемся поздно ночью. Фотография бекона на кровати. Я обожаю фотографии бекона».
«Я написал: “Я бы хотел рисунок динозавра, пожалуйста” в поле особых пожеланий».
«Пожалуйста, предоставьте фотографию собаки, наряженной капитаном корабля, и поставьте ее на кровать, спасибо».
«Пожалуйста, можно мне фотографию Николаса Кейджа в фильме “Воздушная тюрьма” на кровати к 6 часам?» — «Мы с радостью поможем вам. Рамон». — «Спасибо!»
«Я был бы вам благодарен, если бы вы нарисовали мой портрет таким, каким вы меня представляете, и оставили на кровати».
Персонал не смог найти стегозавра по запросу, поэтому нашел и оставил другого динозавра, извинившись, поскольку нынче довольно сложно найти стегозавра.
«Когда я бронировал отель несколько месяцев назад, я оставил несколько шуточных пожеланий… Шампанское, розы и пластмассовый динозавр».
«Оставил особое пожелание во время бронирования отеля».
«Пожалуйста, поставьте фотографию Альфонсо Рибейро и Джереми Джексона на кровати так, чтобы они как будто смотрели друг на друга».
«Пожалуйста, постройте крепость на нашей кровати из пяти дополнительных подушек. Мы были бы также благодарны за полотенце в форме слона. Если можно, было бы здорово иметь сексуальную фотографию какого-нибудь фрукта на прикроватной тумбочке».
Читайте также: Эти снимки идеально передают атмосферу Индии. Фото
«Если это не очень сложно, не могли бы вы построить крепость из подушек? Это точно не для 28-летнего мужчины».
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