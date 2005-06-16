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Раздел: Фоторепортажи  
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«Золотая молодежь» показала, как богато провести лето. Фото

«Золотая молодежь» показала, как богато провести лето. ФотоОни не привыкли экономить на своих удовольствиях.

С наступлением лета социальные сети стали наполняться фотографиями с отдыха. Особенно пафосные снимки публикуют представители "золотой молодежи", привыкшие отдыхать с шиком. Давайте взглянем на типичные фото с отдыха мажоров, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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«Золотая молодежь» показала, как богато провести лето. Фото
«Золотая молодежь» показала, как богато провести лето. Фото
«Золотая молодежь» показала, как богато провести лето. Фото
«Золотая молодежь» показала, как богато провести лето. Фото
«Золотая молодежь» показала, как богато провести лето. Фото
«Золотая молодежь» показала, как богато провести лето. Фото
«Золотая молодежь» показала, как богато провести лето. Фото
«Золотая молодежь» показала, как богато провести лето. Фото
«Золотая молодежь» показала, как богато провести лето. Фото
«Золотая молодежь» показала, как богато провести лето. Фото
«Золотая молодежь» показала, как богато провести лето. Фото
«Золотая молодежь» показала, как богато провести лето. Фото
«Золотая молодежь» показала, как богато провести лето. Фото
«Золотая молодежь» показала, как богато провести лето. Фото
«Золотая молодежь» показала, как богато провести лето. Фото
«Золотая молодежь» показала, как богато провести лето. Фото
«Золотая молодежь» показала, как богато провести лето. Фото
«Золотая молодежь» показала, как богато провести лето. Фото
«Золотая молодежь» показала, как богато провести лето. Фото
«Золотая молодежь» показала, как богато провести лето. Фото
«Золотая молодежь» показала, как богато провести лето. Фото
«Золотая молодежь» показала, как богато провести лето. Фото
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 Теги: Золотая молодежь, лето

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Сегодня, 11:08 » Автор: Анна Мартынова
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