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Впечатляющий конкурс собак-серфингистов в Калифорнии. Фото

Впечатляющий конкурс собак-серфингистов в Калифорнии. ФотоВ Сан-Диего, штат Калифорния, состоялся 13 ежегодный конкурс собак-серфингистов.

Питомцы в жилетах, а некоторые и в солнцезащитных очках, пытались оседлать волны, стоя на досках. Судя по фото, в конкурсе активнее участвовали их хозяева, передает Хроника.инфо со ссылкой на Zefirka.net.

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Впечатляющий конкурс собак-серфингистов в Калифорнии. Фото
Впечатляющий конкурс собак-серфингистов в Калифорнии. Фото
Впечатляющий конкурс собак-серфингистов в Калифорнии. Фото
Впечатляющий конкурс собак-серфингистов в Калифорнии. Фото
Впечатляющий конкурс собак-серфингистов в Калифорнии. Фото
Впечатляющий конкурс собак-серфингистов в Калифорнии. Фото
Впечатляющий конкурс собак-серфингистов в Калифорнии. Фото
Впечатляющий конкурс собак-серфингистов в Калифорнии. Фото
Впечатляющий конкурс собак-серфингистов в Калифорнии. Фото
Впечатляющий конкурс собак-серфингистов в Калифорнии. Фото
Впечатляющий конкурс собак-серфингистов в Калифорнии. Фото
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 Теги: собаки, серфинг

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Сегодня, 01:03 » Автор: Татьяна Ларина
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