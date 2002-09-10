Раздел: Фоторепортажи
В Сети показали лучшие снимки, сделанные в Украине. Фото
Фотоконкурс проводится ежегодно с целью отбора лучших иллюстраций для статей в Википедии.
Организаторы шестого конкурса "Вики любит Землю-2018" определили лучшие фотографии природных памятников Украины. Десять самых красивых фото были отобраны из более чем 10 тысяч поданных на конкурс работ от 286 авторов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.
Первое место присуждено Дмитрию Балховитину, за фотографию Белокузьминовских меловых скал в Донецкой области. Еще две фотографии сделаны в Крыму, а остальные - на территории украинских Карпат.
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Цель конкурса - сбор фотографий природных памятников под свободной лицензией, для того, чтобы этими фотографиями можно было иллюстрировать статьи в Википедии и других википроектах. Всего за пять лет украинской части конкурса, участники сфотографировали более трех тысяч объектов природно-заповедного фонда Украины, в целом собрано более 60 000 фотографий. И все равно около 60% объектов, указанных в конкурсных списках, еще не имеют иллюстрации для Википедии.
Организаторы шестого конкурса "Вики любит Землю-2018" определили лучшие фотографии природных памятников Украины. Десять самых красивых фото были отобраны из более чем 10 тысяч поданных на конкурс работ от 286 авторов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.
Первое место присуждено Дмитрию Балховитину, за фотографию Белокузьминовских меловых скал в Донецкой области. Еще две фотографии сделаны в Крыму, а остальные - на территории украинских Карпат.
Читайте также: Щенок-путешественник стал новой звездой Instagram
Цель конкурса - сбор фотографий природных памятников под свободной лицензией, для того, чтобы этими фотографиями можно было иллюстрировать статьи в Википедии и других википроектах. Всего за пять лет украинской части конкурса, участники сфотографировали более трех тысяч объектов природно-заповедного фонда Украины, в целом собрано более 60 000 фотографий. И все равно около 60% объектов, указанных в конкурсных списках, еще не имеют иллюстрации для Википедии.
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