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Десять лучших направлений для зимнего отдыха. Фото

Десять лучших направлений для зимнего отдыха. ФотоЗимой тут невероятно красиво.

Места, где зима выглядит по-настоящему волшебной, передает Хроника.инфо со ссылкой на hdfashion.tv.

Рила, Болгария

Десять лучших направлений для зимнего отдыха. Фото


Зимой в милый городок Рила стоит приехать ради окружающего его одноименного горного массива – самого высокого не только в Болгарии, но и на всем Балканском полуострове. С 3-километровой вершины горы Мусала открывается поистине сказочный вид. Северо-западная часть – самое посещаемое место Рил – туристы приезжают сюда, чтобы полюбоваться природной красотой Семи Рильских озер и знаменитым Рильским монастырем.

Хайленд, Шотландия

Десять лучших направлений для зимнего отдыха. Фото


Несмотря на непредсказуемые шотландские снегопады, зима остается прекрасной порой для поездки в Хайленд. В это время года здесь меньше всего туристов, а это значит, что все древние замки и замерзшие озера будут принадлежать только вам. Если вы хотите отправиться в зимний поход, то это ваш вариант. Главное – захватите с собой хорошую камеру, чтобы зафиксировать неземную красоту местных пейзажей.

Прага, Чехия

Десять лучших направлений для зимнего отдыха. Фото


Зимняя Прага – идеальное место для праздничного отдыха. Только среди этих уютных улочек можно почувствовать дух Рождества. Обязательный пункт – посещение местных ярмарок, где в пестро украшенных деревянных хижинах можно приобрести традиционные сувениры ручной работы, конечно же, с чашкой горячего глинтвейна в руках. Лучше планировать поездку заранее – в канун зимних праздников есть шанс остаться без хорошего отеля.

Уистлер, Канада

Десять лучших направлений для зимнего отдыха. Фото


Если вы хотите много снега, отправляйтесь в Уистлер. Этот город, находящийся в 30 километрах от Ванкувера, носит звание самого большого курорта в Северной Америке. Его площади в 32 квадратных километра хватило для проведения Зимних Олимпийских игр в 2010 году, должно хватить и для вашего новогоднего отпуска.

Лапландия, Финляндия

Десять лучших направлений для зимнего отдыха. Фото


Конечно же, этот список был бы неполным без Лапландии. Это, в прямом смысле, сказочное место в самом центре Северного полюса идеально подходит как для семейного отпуска, так и для романтического отдыха. Только представьте: уютные деревянные домики, треск камина, а за окном километры снежных степей с оленями… Для малышей здесь есть Деревня Санта-Клауса, прогулки на санях и собачьих упряжках, а также достаточное количество снега, чтобы слепить целую армию снеговиков.

Каппадокия, Турция

Десять лучших направлений для зимнего отдыха. Фото


Когда заходит речь о Турции, то обычно в голове возникает картинка теплых летних дней с ярким солнцем и лазурным морем. Но нельзя забывать и о зимнем сезоне. Укутавшись в снегу, исторический регион в центре Анатолии, Каппадокия, становится еще более загадочным и волшебным местом. Скалы, напоминающие ульи, и необычная архитектура создают впечатление, будто бы вы оказались на Луне.

Блед, Словения

Десять лучших направлений для зимнего отдыха. Фото


Словения прекрасна зимой. Покатайтесь на коньках по замерзшему озеру Блед, затем прогуляйтесь по холму к одноименному замку и насладитесь фантастическим видом заснеженных пейзажей. Если вам захочется экстрима, то здесь есть много вариантов для горнолыжного отдыха.

Лофотенские острова, Норвегия

Десять лучших направлений для зимнего отдыха. Фото


Зимой Лофотенский архипелаг принимает свой истинный облик. Благодаря тому, что на островах почти нет туристов, никто не помешает вам проникнуться аутентичной атмосферой рыбацких деревушек. Еще здесь можно взять тур по дикой природе и увидеть впечатляющие пейзажи, а после заката устроить охоту на Северное сияние.

Нью-Йорк, США

Десять лучших направлений для зимнего отдыха. Фото


Многие люди мечтают посетить Нью-Йорк зимой. Густой снег и праздничные огоньки создают ту самую рождественскую атмосферу из наших любимых фильмов. Тематические фестивали, ивенты, ярмарки и ледовые катки окончательно превращают Нью-Йорк в зимнюю сказку.

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Альпийские горы

Десять лучших направлений для зимнего отдыха. Фото


Величественные и прекрасные вершины Альп – это классическое место для зимнего праздника. Будут ли это французские Альпы и горы Юра или Баварские Альпы в Германии, вы в любом случае останетесь довольны. Альпы отлично подойдут любителям активного зимнего отдыха с самым разным уровнем физической подготовки и умений.
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 Теги: зима, отдых

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Сегодня, 12:09 » Автор: Анна Мартынова
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