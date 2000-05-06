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Раздел: Фоторепортажи  
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Так выглядит типичный отдых реднеков в США. Фото

Так выглядит типичный отдых реднеков в США. Фото Простые американцы не особо искушенные в выборе развлечений.

Каждый год тысячи людей приезжают в «Яхт-клуб реднеков» (Redneck Yacht Club) в Юго-Западной Флориде, чтобы провести несколько дней в палатках с пикниками, выпивкой и катанием на квадроциклах, пикапах или траках по грязи, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.

Бруклинский фотограф Уэзли Манн запечатлел это ежегодное событие, проходящее на площади 3,5 квадратных километров в месте Пунта-Горда, которое также известно как Грязевой парк реднеков. Все желающие провести там время должны внести предварительную оплату.

Кроме этого, на территории почти не действуют какие-либо другие правила. По словам фотографа, там запрещены шесты для стриптиза, цепные пилы, огнестрельное оружие и нелегальные наркотики.

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Манн описывает обстановку как порой устрашающую, но говорит, что часто одергивал себя, чтобы не относиться с предубеждением к посетителям грязевого парка. Парк полон людей во время летних патриотических праздников, например в День поминовения погибших в войнах (30 мая) или в День независимости, когда приезжают посетители всех возрастов.

Так выглядит типичный отдых реднеков в США. Фото
Так выглядит типичный отдых реднеков в США. Фото
Так выглядит типичный отдых реднеков в США. Фото
Так выглядит типичный отдых реднеков в США. Фото
Так выглядит типичный отдых реднеков в США. Фото
Так выглядит типичный отдых реднеков в США. Фото
Так выглядит типичный отдых реднеков в США. Фото
Так выглядит типичный отдых реднеков в США. Фото
Так выглядит типичный отдых реднеков в США. Фото
Так выглядит типичный отдых реднеков в США. Фото
Так выглядит типичный отдых реднеков в США. Фото
Так выглядит типичный отдых реднеков в США. Фото
Так выглядит типичный отдых реднеков в США. Фото
Так выглядит типичный отдых реднеков в США. Фото
Так выглядит типичный отдых реднеков в США. Фото
Так выглядит типичный отдых реднеков в США. Фото
Так выглядит типичный отдых реднеков в США. Фото
Так выглядит типичный отдых реднеков в США. Фото
Так выглядит типичный отдых реднеков в США. Фото
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 Теги: США, реднеки, отдых

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