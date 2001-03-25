Раздел: Происшествия
В столице запретят ловить рыбу
Запрет установлен в целях обеспечения охраны водных биоресурсов.
С 1 апреля 2018 года запрещен любой вылов рыбы в водных объектах Киевского рыбоохранного патруля. Об этом сообщили в Подольской районной госадминистрации.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
Запрет установлен в целях обеспечения охраны водных биоресурсов во время естественного воспроизводства.
На водных объектах запрещен лов в следующие сроки:
с 1 апреля по 9 июня - в водохранилищах, озерах, затоках и протоках, включая зону подтопления;
с 1 апреля по 20 мая - в реках, в коренных водах;
с 1 апреля по 29 июня - в новосозданных водных объектах и придаточных водах рек.
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Также установлены сроки запрета на лов раков: с 1 апреля по 13 июня и с 15 июля по 1 сентября.
С 1 апреля 2018 года запрещен любой вылов рыбы в водных объектах Киевского рыбоохранного патруля. Об этом сообщили в Подольской районной госадминистрации.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
Запрет установлен в целях обеспечения охраны водных биоресурсов во время естественного воспроизводства.
На водных объектах запрещен лов в следующие сроки:
с 1 апреля по 9 июня - в водохранилищах, озерах, затоках и протоках, включая зону подтопления;
с 1 апреля по 20 мая - в реках, в коренных водах;
с 1 апреля по 29 июня - в новосозданных водных объектах и придаточных водах рек.
Читайте также: Хайди Клум не стесняется ловить рыбу без купальника
Также установлены сроки запрета на лов раков: с 1 апреля по 13 июня и с 15 июля по 1 сентября.
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