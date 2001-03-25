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Раздел: Происшествия  
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В столице запретят ловить рыбу

В столице запретят ловить рыбуЗапрет установлен в целях обеспечения охраны водных биоресурсов.

С 1 апреля 2018 года запрещен любой вылов рыбы в водных объектах Киевского рыбоохранного патруля. Об этом сообщили в Подольской районной госадминистрации.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.

Запрет установлен в целях обеспечения охраны водных биоресурсов во время естественного воспроизводства.

На водных объектах запрещен лов в следующие сроки:

с 1 апреля по 9 июня - в водохранилищах, озерах, затоках и протоках, включая зону подтопления;

с 1 апреля по 20 мая - в реках, в коренных водах;

с 1 апреля по 29 июня - в новосозданных водных объектах и придаточных водах рек.

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Также установлены сроки запрета на лов раков: с 1 апреля по 13 июня и с 15 июля по 1 сентября.
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 Теги: Киев, ловить рыбу

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Сегодня, 22:40 » Автор: Едгар Букмирза
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