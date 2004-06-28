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Раздел: Происшествия  
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Украинская армия взяла под контроль населенный пункт на Донбассе

Украинская армия взяла под контроль населенный пункт на ДонбассеУкраинские военные взяли под контроль населенный пункт Золотое-4.

Населенный пункт Золотое-4 в Луганской области взяли под контроль украинские военнослужащие. Эту информацию подтвердил представитель пресс-центра Объединенных сил подполковник Виктор Шубец.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на unn.com.ua.

"Освобождено Золотое-4 Луганской области. Он под контролем Украины", – говорится в сообщении.

Украинские военные взяли под контроль населенный пункт Южное, расположенный на Горловском направлении.

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Ранее сообщалось, что в течение четырех лет проведения антитеррористической операции Вооруженным силам Украины и другим военным формированием удалось освободить почти две трети территории Донецкой и Луганской областей.
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 Теги: Украинская армия, Донбасс

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Сегодня, 19:38 » Автор: Едгар Букмирза
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