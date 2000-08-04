Раздел: Происшествия
На Полтавщине прогремел взрыв в жилом доме
Инцидент произошел приблизительно в 9:00.
В субботу, 4 августа, в селе Зуевка Миргородского района Полтавской области произошел взрыв газового баллона в частном одноэтажном жилом доме.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, пишет Хроника.инфо со ссылкой на mignews.com.ua.
В результате взрыва газового баллона пострадали четыре человека, их госпитализировали в Миргородскую центральную районную больницу с ожогами.
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Сообщается, что в результате взрыва был разрушен дом, а также начался пожар на площади 48 метров квадратных. В 13:20 возгорание ликвидировало подразделение МПО села Комышня. Ликвидацией пожара занимались одна единица техники и четыре человека личного состава.
В субботу, 4 августа, в селе Зуевка Миргородского района Полтавской области произошел взрыв газового баллона в частном одноэтажном жилом доме.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, пишет Хроника.инфо со ссылкой на mignews.com.ua.
В результате взрыва газового баллона пострадали четыре человека, их госпитализировали в Миргородскую центральную районную больницу с ожогами.
Читайте также: Житомир: в жилом доме прогремел мощный взрыв
Сообщается, что в результате взрыва был разрушен дом, а также начался пожар на площади 48 метров квадратных. В 13:20 возгорание ликвидировало подразделение МПО села Комышня. Ликвидацией пожара занимались одна единица техники и четыре человека личного состава.
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