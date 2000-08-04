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Раздел: Происшествия  
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На Полтавщине прогремел взрыв в жилом доме

На Полтавщине прогремел взрыв в жилом домеИнцидент произошел приблизительно в 9:00.

В субботу, 4 августа, в селе Зуевка Миргородского района Полтавской области произошел взрыв газового баллона в частном одноэтажном жилом доме.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, пишет Хроника.инфо со ссылкой на mignews.com.ua.

В результате взрыва газового баллона пострадали четыре человека, их госпитализировали в Миргородскую центральную районную больницу с ожогами.

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Сообщается, что в результате взрыва был разрушен дом, а также начался пожар на площади 48 метров квадратных. В 13:20 возгорание ликвидировало подразделение МПО села Комышня. Ликвидацией пожара занимались одна единица техники и четыре человека личного состава.
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 Теги: Полтавская область, взрыв, дом

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Сегодня, 19:56 » Автор: Едгар Букмирза
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