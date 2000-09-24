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Раздел: Культура  
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Рианна стала государственной чиновницей Барбадоса

Рианна стала государственной чиновницей Барбадоса Артистка заявила, что принимает назначение с гордостью.

Правительство Барбадоса назначило американскую певицу Рианну (Робин Фанти) чрезвычайным и полномочным послом своей страны, с особой ответственностью за содействие образованию, туризму и инвестициям для острова. Об этом сообщается на сайте правительства Барбадоса, передает Хроника.инфо со ссылкой на ЛIГА.Новости.

Премьер-министр островного государства Миа Моттли заявила, что Рианна доказала свой патриотизм тем, что возвращается на родину и считает остров своим домом.

Премьер также сказала, что власти страны намерены активно использовать возможности певицы для улучшения жизни на острове.

Сама артистка заявила, что принимает назначение с гордостью.

"Каждый барбадосец должен будет сыграть свою роль в нынешних усилиях, и я готова и очень рада взять на себя ответственность. Я с нетерпением ожидаю совместной работы с премьер-министром Моттли и ее командой, чтобы переосмыслить Барбадос", - заявила Рианна.

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Как известно, певица родилась в барбадосском городе Сент-Майкл.
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 Теги: Рианна, посольство

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Сегодня, 01:03 » Автор: Евгений Шевченко
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