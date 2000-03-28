Раздел: Курьезы
Смешные совпадения, которые удалось сфоткать
Просто умора.
Действительно удивительные кадры, снятые в повседневной жизни. Браво фотографу,который оказался в нужное время и в нужном месте, да еще и захватил с собой фотоаппарат, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
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Действительно удивительные кадры, снятые в повседневной жизни. Браво фотографу,который оказался в нужное время и в нужном месте, да еще и захватил с собой фотоаппарат, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики
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