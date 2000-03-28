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Раздел: Курьезы  
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Смешные совпадения, которые удалось сфоткать

Смешные совпадения, которые удалось сфоткатьПросто умора.

Действительно удивительные кадры, снятые в повседневной жизни. Браво фотографу,который оказался в нужное время и в нужном месте, да еще и захватил с собой фотоаппарат, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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Смешные совпадения, которые удалось сфоткать
Смешные совпадения, которые удалось сфоткать
Смешные совпадения, которые удалось сфоткать
Смешные совпадения, которые удалось сфоткать
Смешные совпадения, которые удалось сфоткать
Смешные совпадения, которые удалось сфоткать
Смешные совпадения, которые удалось сфоткать
Смешные совпадения, которые удалось сфоткать
Смешные совпадения, которые удалось сфоткать
Смешные совпадения, которые удалось сфоткать
Смешные совпадения, которые удалось сфоткать
Смешные совпадения, которые удалось сфоткать
Смешные совпадения, которые удалось сфоткать
Смешные совпадения, которые удалось сфоткать
Смешные совпадения, которые удалось сфоткать
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 Теги: совпадения, приколы

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Вчера, 23:40 » Автор: Анна Мартынова
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