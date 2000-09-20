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Раздел: Курьезы  
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Забавные люди, которым плевать на законы физики

Забавные люди, которым плевать на законы физикиОни используют свой транспорт по максимуму.

Большинство людей полагает, что у всякого автомобиля или грузовика есть свой предел. Каждое из транспортных средств рассчитано на перевозку определенного груза. Но находятся и такие, кто верит в сверхвозможности своего автомобиля или даже мопеда и умудряется так нагрузить его, что просто диву даешься, как транспорт в таком состоянии может еще и ехать, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.

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Забавные люди, которым плевать на законы физики
Забавные люди, которым плевать на законы физики
Забавные люди, которым плевать на законы физики
Забавные люди, которым плевать на законы физики
Забавные люди, которым плевать на законы физики
Забавные люди, которым плевать на законы физики
Забавные люди, которым плевать на законы физики
Забавные люди, которым плевать на законы физики
Забавные люди, которым плевать на законы физики
Забавные люди, которым плевать на законы физики
Забавные люди, которым плевать на законы физики
Забавные люди, которым плевать на законы физики
Забавные люди, которым плевать на законы физики
Забавные люди, которым плевать на законы физики
Забавные люди, которым плевать на законы физики
Забавные люди, которым плевать на законы физики
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 Теги: транспорт

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Вчера, 23:50 » Автор: Анна Мартынова
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