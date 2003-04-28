Раздел: Курьезы
Уморительные перлы из детских сочинений
Ох уж эта детская непосредственность.
Эта серия прикольных открыток с фразами из школьных сочинений поднимет вам настроение, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
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Эта серия прикольных открыток с фразами из школьных сочинений поднимет вам настроение, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Читайте также: Парень остался без девушки, решив узнать о своих предках
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