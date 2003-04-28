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Раздел: Курьезы  
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Уморительные перлы из детских сочинений

Уморительные перлы из детских сочиненийОх уж эта детская непосредственность.

Эта серия прикольных открыток с фразами из школьных сочинений поднимет вам настроение, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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Уморительные перлы из детских сочинений
Уморительные перлы из детских сочинений
Уморительные перлы из детских сочинений
Уморительные перлы из детских сочинений
Уморительные перлы из детских сочинений
Уморительные перлы из детских сочинений
Уморительные перлы из детских сочинений
Уморительные перлы из детских сочинений
Уморительные перлы из детских сочинений
Уморительные перлы из детских сочинений
Уморительные перлы из детских сочинений
Уморительные перлы из детских сочинений
Уморительные перлы из детских сочинений
Уморительные перлы из детских сочинений
Уморительные перлы из детских сочинений
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 Теги: дети, перлы

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