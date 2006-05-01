Раздел: Курьезы
Веселые вывески и объявления от «народных умельцев»
Ни дня без улыбки.
Вывески - невероятно полезная вещь. Почему? Хотя бы потому, что они предназначены для того, чтобы информировать о чем-то людей, по большей части - прохожих. Впрочем, иногда, создатели вывесок решают удариться в крайности, ни то из чрезмерного желания привлечь внимание окружающих, ни то шутки ради. Так случилось и в этот раз. Приятного просмотра и хорошего настроения, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
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Вывески - невероятно полезная вещь. Почему? Хотя бы потому, что они предназначены для того, чтобы информировать о чем-то людей, по большей части - прохожих. Впрочем, иногда, создатели вывесок решают удариться в крайности, ни то из чрезмерного желания привлечь внимание окружающих, ни то шутки ради. Так случилось и в этот раз. Приятного просмотра и хорошего настроения, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Читайте также: Комик нашел забавный способ «починить» дороги
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